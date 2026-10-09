Регулятор подвел промежуточные итоги валютной либерализации и объяснил, какие операции уже доступны бизнесу, инвесторам и гражданам, а также от чего будет зависеть дальнейшее ослабление правил.
НБУ ослабил 154 валютных ограничения: какие возможности открыла валютная либерализация
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Активная фаза валютной либерализации началась в мае 2024 года. Ее цель — постепенно вернуть валютное регулирование в условия, действовавшие до полномасштабной войны, но без чрезмерного давления на гривну и международные резервы.
Что уже позволено бизнесу и инвесторам
Для украинских компаний существенно расширили возможности текущих валютных операций. Также создали стимулы для привлечения иностранных инвестиций и ссуд.
В частности, иностранные инвесторы могут вкладывать средства в капитал украинских предприятий или предоставлять им ссуды, а затем при предусмотренных правилами условиях переводить за границу полученные прибыли и платежи за обслуживание и погашение долгов.
Дополнительные возможности предусмотрены в пределах специальных лимитов: инвестиционного, донатного, ссудного и дополнительного. По данным НБУ, объем операций в рамках стимулирующей либерализации составляет $1,054 млрд, а неиспользованный остаток доступного лимита — $875 млн.
Банки получили возможность равномерно учесть часть сформированных резервов под активные операции при расчете валютной позиции. Страховщики могут производить валютные расчеты с иностранными перестраховщиками и проводить в иностранной валюте определенные страховые выплаты нерезидентам.
Какие возможности имеют физические лица
Украинцы могут покупать наличную валюту без ограничений. Для безналичной покупки валюты, банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов действуют установленные НБУ лимиты.
Также граждане могут рассчитываться карточками на зарубежных торговых площадках. Для украинцев, находящихся за границей, предусмотрены возможности оплачивать товары, услуги и аренду жилья с гривневых счетов — картами или SWIFT-переводами в пределах установленных ограничений. Для валютных карт действуют отдельные правила: оплата товаров и услуг возможна без соответствующего лимита, в то время как для некоторых других операций ограничения сохраняются.
Нерезиденты, в свою очередь, могут покупать и переводить валюту в пределах средств, полученных в качестве заработной платы и приравненных к ней платежей.
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От чего будет зависеть дальнейшее смягчение ограничений
НБУ не планирует отменять валютные ограничения одновременно. Следующие шаги будут зависеть от макроэкономической ситуации и состояния финансового рынка.
Регулятор будет оценивать уровень инфляции и ожидания цен, объем международных резервов, устойчивость валютного рынка, процентные ставки, привлекательность гривневых инструментов и общие риски для финансовой стабильности.
По оценке НБУ, до сих пор внедренные послабления не создали значительного дополнительного давления на валютный рынок: связанные с ними сделки составляют около 4% от общего объема покупки валюты и 6% зарубежных переводов.
Как мы писали, Лимит покупки валюты увеличен — теперь до 200 000 грн в месяц
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