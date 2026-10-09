НБУ ослабил 154 валютных ограничения: какие возможности открыла валютная либерализация

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2026, 16:06 Читати українською

НБУ ослабил 154 валютных ограничения: какие возможности открыла валютная либерализация

Регулятор подвел промежуточные итоги валютной либерализации и объяснил, какие операции уже доступны бизнесу, инвесторам и гражданам, а также от чего будет зависеть дальнейшее ослабление правил.

Регулятор подвел промежуточные итоги валютной либерализации и объяснил, какие операции уже доступны бизнесу, инвесторам и гражданам, а также от чего будет зависеть дальнейшее ослабление правил.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиАктивная фаза валютной либерализации началась в мае 2024 года.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Активная фаза валютной либерализации началась в мае 2024 года. Ее цель — постепенно вернуть валютное регулирование в условия, действовавшие до полномасштабной войны, но без чрезмерного давления на гривну и международные резервы.

Что уже позволено бизнесу и инвесторам

Для украинских компаний существенно расширили возможности текущих валютных операций. Также создали стимулы для привлечения иностранных инвестиций и ссуд.

В частности, иностранные инвесторы могут вкладывать средства в капитал украинских предприятий или предоставлять им ссуды, а затем при предусмотренных правилами условиях переводить за границу полученные прибыли и платежи за обслуживание и погашение долгов.

Дополнительные возможности предусмотрены в пределах специальных лимитов: инвестиционного, донатного, ссудного и дополнительного. По данным НБУ, объем операций в рамках стимулирующей либерализации составляет $1,054 млрд, а неиспользованный остаток доступного лимита — $875 млн.

Банки получили возможность равномерно учесть часть сформированных резервов под активные операции при расчете валютной позиции. Страховщики могут производить валютные расчеты с иностранными перестраховщиками и проводить в иностранной валюте определенные страховые выплаты нерезидентам.

Какие возможности имеют физические лица

Украинцы могут покупать наличную валюту без ограничений. Для безналичной покупки валюты, банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов действуют установленные НБУ лимиты.

Также граждане могут рассчитываться карточками на зарубежных торговых площадках. Для украинцев, находящихся за границей, предусмотрены возможности оплачивать товары, услуги и аренду жилья с гривневых счетов — картами или SWIFT-переводами в пределах установленных ограничений. Для валютных карт действуют отдельные правила: оплата товаров и услуг возможна без соответствующего лимита, в то время как для некоторых других операций ограничения сохраняются.

Нерезиденты, в свою очередь, могут покупать и переводить валюту в пределах средств, полученных в качестве заработной платы и приравненных к ней платежей.

Читайте также: Больше возможностей для валютных операций: новые лимиты НБУ уже действуют в МТБ Банке

От чего будет зависеть дальнейшее смягчение ограничений

НБУ не планирует отменять валютные ограничения одновременно. Следующие шаги будут зависеть от макроэкономической ситуации и состояния финансового рынка.

Регулятор будет оценивать уровень инфляции и ожидания цен, объем международных резервов, устойчивость валютного рынка, процентные ставки, привлекательность гривневых инструментов и общие риски для финансовой стабильности.

По оценке НБУ, до сих пор внедренные послабления не создали значительного дополнительного давления на валютный рынок: связанные с ними сделки составляют около 4% от общего объема покупки валюты и 6% зарубежных переводов.

Как мы писали, Лимит покупки валюты увеличен — теперь до 200 000 грн в месяц

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MD1777669461 и 29 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами