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9 октября 2026, 15:30 Читати українською

Более 336 вагонов с зерном в сутки: как выросли украинские перевозки через западные границы

В октябре «Укрзализныця» передает через западные пограничные переходы почти в пять раз больше вагонов с зерном, чем в июле. По сравнению с сентябрем среднесуточный показатель вырос на 20% — до 336,3 вагона, сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев.

В октябре «Укрзализныця» передает через западные пограничные переходы почти в пять раз больше вагонов с зерном, чем в июле.
«Укрзализныця» почти в пять раз увеличила объемы отгрузки зерна через западные границы
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Польша остается главным направлением

За первые шесть дней октября Польше передавали в среднем 106 вагонов зерна в сутки. Это на 37 вагонов, или почти на 54%, больше, чем в сентябре. В Венгрию среднесуточная передача составляла 89,2 вагона — на 14 вагонов, или на 18,6%, больше сентябрьского показателя. В Румынию передавали 72,7 вагона в сутки, что на 15 вагонов больше, чем месяцем ранее. На словацком направлении показатель снизился до 68,5 вагона в сутки. Это на 10 вагонов, или на 12,7%, меньше, чем в сентябре.

Зерно перевозят активнее, а накопление сокращается

По словам Ткачева, в направлении западных пограничных переходов через Молдову и дунайские порты двигаются 3459 вагонов с зерном. Если учесть другие аграрные грузы, общее количество составляет 4095 вагонов, в том числе 603 вагона с маслом. По сравнению с 30 сентября количество вагонов с зерном в накоплении сократилось на 334, а вагонов с маслом — на 108.

Удары по подстанциям и поездам усложняют перевозку

Отдельной проблемой остаются ограничения по безопасности. По словам Ткачева, в течение последних двух недель почти ежедневно фиксировались удары по тяговым подстанциям и подвижному составу. Он сообщил, что это повлияло на скорость движения и сроки доставки зерна и других грузов, а также усложнило их подвоз и перевозку.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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