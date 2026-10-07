Польша теряет людей: что это значит для украинских беженцев и экономики Украины

В 2025 году население Польши сократилось еще на 168 тысяч. Для Киева эти цифры означают только одно: Варшава окончательно превращается из временного убежища в безжалостного конкурента за украинский человеческий капитал. Почему борьба за украинских мигрантов станет вопросом выживания для польской экономики — объясняет на своей странице в Фейсбуке Александр Костюк, руководитель Международного Центра Научных исследований «Виртус» и главный редактор научного журнала Corporate Ownership and Control.

Как сокращается население Польши

Польша все быстрее входит в фазу демографического сокращения. Новый ежегодный отчет Statistics Poland (GUS) «Demographic situation in Poland up to 2025» от 29 сентября 2026 года показывает: на конец 2025 года население страны составило около 37,33 млн человек, сократившись лишь за год более чем на 157 тыс., или примерно на 0,42%. Это уже не краткосрочное колебание, а продолжение структурной тенденции, в которой естественное воспроизводство населения все меньше способно компенсировать старение страны.

Цифры хорошо показывают масштаб проблемы. В 2025 году в Польше родилось чуть более 238 тыс. детей — примерно на 13,5 тыс. меньше, чем годом ранее. В то же время умерло около 406 тыс. человек, поэтому естественное сокращение населения приблизилось к 168 тыс. человек за один год.

Параллельно сокращается и демографическая база экономики: население трудоспособного возраста уменьшилось примерно до 21,7 млн человек, или 58,2% населения, тогда как доля старших возрастов продолжает расти.

Что это значит для Украины

Для Украины эти цифры имеют особое значение. Польша все острее потребует молодых работников, налогоплательщиков, студентов и семей — то есть именно тех групп населения, которые Украина после войны будет пытаться вернуть.

Поэтому миллионы украинцев в Польше являются для нее уже не только временными беженцами или трудовыми мигрантами. В условиях демографического сокращения они постепенно становятся частью польского человеческого капитала, в сохранении которого польская экономика представляет вполне рациональный долгосрочный интерес.

Отсюда следует важный вывод: Украина будет конкурировать за возвращение своих граждан не со страной, имеющей избыток населения, а со страной, которая сама ежегодно теряет десятки и сотни тысяч человек.

Чем быстрее будет сокращаться трудоспособное население Польши, тем выше будет ценность уже интегрированного украинского работника, студента или молодой семьи.

Поэтому вопрос возвращения украинцев все больше становится не только социальной политикой Украины, но и конкуренцией двух демографических стратегий за один и тот же человеческий капитал.