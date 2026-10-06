«Сверхинтеллект» вместо ИИ: Маск меняет название SpaceXAI

Глава SpaceX Илон Маск заявил о переименовании подразделения компании SpaceXAI в SpaceXSI. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Маска в соцсети X, в котором он отвечает на вопрос пользователя о возможном изменении названия.

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Что известно

В новом названии будет использоваться термин «сверхинтеллект» (super intelligence) вместо «искусственного интеллекта» (artificial intelligence).

Решение связано с недавним предложением президента США Дональда Трампа отказаться от термина «искусственный интеллект» в пользу «сверхинтеллекта».

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре Трамп заявил, что американские документы в дальнейшем должны использовать, по его мнению, более точное обозначение — super intelligence.

Маск в X подтвердил намерение переименовать подразделение, однако не сообщил, когда именно это произойдет. Пока на сайте SpaceXAI и аккаунте компании в X сохраняется прежнее название