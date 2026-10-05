Доллар впервые превысил 45 грн: НБУ установил курс на 6 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 6 октября, на уровне 45,05 грн/$. Таким образом, официальный курс американской валюты впервые превысил отметку в 45 грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 7 копеек — с 44,98 до 45,05 грн.

Что с курсом евро

Евро, напротив, продолжил дешеветь.

На 6 октября Нацбанк установил курс на уровне 50,48 грн/€, в то время как 5 октября он составил 50,53 грн/€.

Следовательно, за сутки европейская валюта подешевела на 5 копеек.