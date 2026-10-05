Жилье в Европе дорожает быстрее инфляции: где цены выросли больше всего

Во втором квартале 2026 года цены на жилье в Европе продолжили расти, причем во многих странах — скорее инфляции. В среднем по ЕС жилье подорожало на 4,7% год к году, в то время как инфляция составила 3,2%. Быстрее всего цены выросли в Португалии — на 16,5% и Болгарии — на 15,5%. Об этом пишет Euronews.

Во втором квартале 2026 года цены на жилье в Европе продолжили расти, причем во многих странах — скорее инфляции.

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Где жилье дорожает быстрее всего

Двухзначный годовой рост зафиксировали в девяти странах:

Португалия — +16,5%;

Болгария — +15,5%;

Литва — +14,3%;

Словакия — +13,6%;

Хорватия — +12,7%;

Испания — +12,1%;

Румыния — +12,1%;

Латвия — +11,4%;

Венгрия — +10,2%.

Почти двузначные темпы роста продемонстрировали также Дания — +9,4 %, Словения — +9,1 % и Чехия — +8,6 %.

Почему лидируют Португалия и Болгария

В Португалии главным фактором остается дефицит предложения на фоне сильного спроса, особенно в Лиссабоне, Порту и прибрежных районах.

Цены также давят ограниченное новое строительство, иностранные инвестиции и спрос, связанный с туризмом.

В Болгарии рост поддерживают более высокие доходы населения, повышение зарплат, относительно доступное ипотечное финансирование и спрос на недвижимость как инвестицию.

Где цены упали

Только в трех странах зафиксировано годовое снижение цен на жилье:

Финляндия — −2,7%;

Люксембург — −2,2%;

Франция — −0,8%.

Среди крупнейших экономик ЕС особенно отличается Испания с ростом на 12,1%. В Италии цены выросли на 4%, в Германии — всего на 0,6%, тогда как во Франции снизились.

После инфляции рост тоже остается сильным

В реальном выражении, то есть после учета инфляции цены на жилье в ЕС выросли примерно на 1,5%.

Самое сильное реальное подорожание было в Португалии — +12,1%.

Также более 7% реального роста зафиксировали:

Словакия — +9,4%;

Болгария — +9,1%;

Литва — +8,8%;

Испания — +8,3%;

Латвия — +7,9%;

Дания — +7,7%;

Венгрия — +7,7%;

Хорватия — +7,5%.

В то же время в Люксембурге реальные цены упали на 6,4%, во Франции — на 3,2%, в Германии — на 2%.

Что движет цены

Эксперты называют три главных фактора:

дефицит жилья;

рост доходов домохозяйств;

изменения в условиях ипотечного кредитования

В странах, где новое строительство не успевает по спросу, цены растут быстрее. Там, где экономика слабее, спрос ниже или кредиты дороже, рынок демонстрирует более сдержанную динамику.

Что будет дальше

Дальнейший рост цен может поддерживаться дефицитом жилья и устойчивым спросом.

В то же время, главным риском остаются процентные ставки. Более высокие расходы на ипотеку вместе со снижением покупательной способности из-за более дорогих энергоносителей могут постепенно охлаждать спрос.

Поэтому в 2027 году динамика, вероятно, будет оставаться неравномерной: часть рынков может продолжить быстро расти, в то время как другие перейдут к стагнации или коррекции.