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22 июля 2026, 10:45 Читати українською

Академия Минфин открыла Секретное хранилище подарков к своему Дню рождения

В июле Академия Минфина отмечает день рождения и по случаю праздника запускает беспроигрышную акцию — «Секретное хранилище подарков». Только раз в год двери хранилища открываются, чтобы каждый успел забрать свой подарок от Академии. Рассказываем подробнее.

В июле Академия Минфина отмечает день рождения и по случаю праздника запускает беспроигрышную акцию — «Секретное хранилище подарков».

Внутри Секретного хранилища нет ни золота, ни драгоценностей. Там то, что со временем может принести гораздо большую ценность, — знания. Академия дарит вам возможность лучше разобраться в теме сбережений и инвестиций, научиться самостоятельно и обдуманно принимать решения, касающиеся денег.

Что находится внутри Секретного хранилища?

Пока Хранилище открыто, каждый может выбрать одну из подарочных коробок и мгновенно её открыть. Внутри находится один из подарков от Академии Минфина:

  • промокод -30% на любой курс;
  • промокод -40% на любой курс;
  • промокод -50% на любой курс;
  • бесплатный учебный курс;
  • бесплатный запись мастер-класса.

Доверьтесь интуиции при выборе коробки, ведь система безопасности Хранилища дает только одну попытку.

Как получить подарок

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

1. Перейдите на сайт акции и заполните короткую форму для участия.

2. Нажмите кнопку «Выбрать подарок»

3. Выберите одну из трёх подарочных коробок и узнайте, что вы выиграли.

4. Скопируйте свой промокод или название выигранного курса.

5. Напишите в наш Отдел поддержки в Telegram, укажите промокод и курс, который хотите пройти — менеджер ответит на ваши вопросы и предоставит доступ.

ВЫБРАТЬ ПОДАРОК

Как использовать выигрыш

1. Срок оплаты. Участники могут использовать выигранную скидку для оплаты любого курса Академии Минфина до 31 июля 2026 года включительно.

2. Использование промокода. Сумма выигранной скидки (30%, 40%, 50% или 100%) будет вычтена из полной стоимости курса при оформлении покупки. Полная стоимость курсов указана на сайте Академии Минфина

3. Сочетание скидок. Полученная скидка или выигрыш не суммируются с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфина.

Двери Секретного хранилища подарков будут открыты всего несколько дней — с 22 по 27 июля включительно

Поспешите забрать свой подарок — перейдите по ссылке.

ВОЙТИ В ХРАНИЛИЩЕ

Об Академии Минфина

Академия Минфина — это образовательный проект сайта «Минфин», который помогает украинцам разобраться в популярных инструментах инвестирования, научиться защищать и сохранять свои деньги, уверенно принимать финансовые решения даже во время войны

В Академии вы можете пройти индивидуальное обучение или заказать корпоративное обучение для своей команды. Все программы построены на практических кейсах и экспертизе спикеров — инвесторов-практиков с многолетним опытом.

87% студентов Академии делают свою первую инвестицию уже во время обучения. Эта возможность доступна и вам.

Ознакомьтесь с доступными курсами и воркшопами

Источник: Минфин
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