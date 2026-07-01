С 1 июля Украина будет торговать с ОАЭ по новым правилам

С сегодняшнего дня, с 1 июля 2026 года, вступает в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов, подписанное 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и ратифицировано Законом Украины от 26 февраля 2026 года № 480. Об этом сообщает Гостаможня.