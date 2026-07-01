С сегодняшнего дня, с 1 июля 2026 года, вступает в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов, подписанное 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и ратифицировано Законом Украины от 26 февраля 2026 года № 480. Об этом сообщает Гостаможня.
С 1 июля Украина будет торговать с ОАЭ по новым правилам
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Что это даст
Соглашение закладывает современную основу развития двусторонней торговли товарами и услугами и предусматривает создание зоны свободной торговли между Украиной и ОАЭ путем отмены пошлин.
Это открывает украинским производителям преференциальный доступ к рынку Объединенных Арабских Эмиратов и поспособствует расширению географии экспорта отечественной продукции.
Документ также предусматривает углубление сотрудничества между таможенными администрациями Украины и ОАЭ.
В частности, стороны планируют заключить Соглашение о взаимной таможенной помощи, которое станет основой для обмена информацией, предотвращения и расследования нарушений таможенного законодательства.
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