НБУ прогнозирует рост долга по программе «5-7-9%» до 10 млрд грн

Задолженность государства перед банками по выплате компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» до конца 2026 года может составить около 10 млрд грн, сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, пишет «Интерфакс-Украина».

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О чем говорят в НБУ

«По новым правилам банки будут получать меньшую компенсацию, и это означает, что расходы по программе должны сократиться на вторую половину года. Но, по нашим оценкам, до конца года мы увидим долг около 10 миллиардов», — отметила она.

В прошлом году задолженность составила около 8 млрд грн. Оценка на конец 2026 года предварительная и может измениться в зависимости от динамики программы во втором полугодии, того, как быстро скажется пересмотр компенсационных ставок, и возможного дальнейшего расширения программы.

По данным июньского Отчета о финансовой стабильности, к началу июня доля кредитов по программе «5−7−9%» в гривневом портфеле бизнеса возросла до 33%. Расширение поддержки увеличило нагрузку на бюджет программы и значительно усилило риск дальнейшего накопления задолженности государства перед банками.

Нацбанк считает, что льготное кредитование должно быть доступно, прежде всего, для наиболее уязвимых к военным рискам заемщиков, тогда как значительная часть участников программы способна привлекать и обслуживать кредиты на рыночных условиях без субсидий.

Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отметил, что программа «5−7−9%» и государственные гарантии должны быть сфокусированы на прифронтовых регионах и секторах, где необходимо компенсировать недостатки рынка или предоставить дополнительный стимул для развития.

Напомним

10 июня правительство уменьшило маржу банков по отдельным кредитам программы: для микробизнеса по инвестиционным кредитам — с 6 до 4 процентных пунктов (п.п.), малого бизнеса — с 4 до 3 п.п., среднего — с 3 до 2 п.п., стартапов — с 6 до 4 п.п., физлиц-п-2.

Тем же решением правительство ввело в рамках программы кредиты до 150 млн грн на восстановление или восстановление разрушенного или поврежденного в результате войны имущества предприятий. Ставка по ним составит 0,1% годовых в первые два года, в дальнейшем — 5%, 7% или 9% в зависимости от размера бизнеса и прироста рабочих мест