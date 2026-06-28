Редакция «Минфина» поздравляет вас с Днем Конституции Украины, которой сегодня исполняется 30 лет.

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Уважаемые читатели!

Желаем вам мира, сил, успехов и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый из нас всегда гордится своей страной, помнит свои права и уважает законы Украины.

Спасибо нашим защитникам и защитницам, волонтерам, медикам и всем, кто ежедневно работает ради Украины и нашей победы.

Слава Украине!