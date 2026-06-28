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28 июня 2026, 10:37 Читати українською

С Днем Конституции Украины!

Редакция «Минфина» поздравляет вас с Днем Конституции Украины, которой сегодня исполняется 30 лет.

Редакция «Минфина» поздравляет вас с Днем Конституции Украины, которой сегодня исполняется 30 лет.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиУважаемые читатели!

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Уважаемые читатели!

Желаем вам мира, сил, успехов и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый из нас всегда гордится своей страной, помнит свои права и уважает законы Украины.

Спасибо нашим защитникам и защитницам, волонтерам, медикам и всем, кто ежедневно работает ради Украины и нашей победы.

Слава Украине!

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
BigBend
BigBend
28 июня 2026, 10:57
#
З днем свободи пересування! З днем рівних обов’язків, незалежно від статі!
+
+85
getup
getup
28 июня 2026, 11:24
#
С днём памяти Конституции.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
28 июня 2026, 11:26
#
Спасибо, Украина! Ты дала нам надежду на ценность свобод, не смотря на орков, дала отпор и сохранила государственность ради нас. Спасибо Президенту Зеленскому, без которого не было бы государства, без которого люди больше не видят свободную и демократичную Украину. Мы боремся за наш дом, нашу конституцию, наше государство, право оставаться такими же замечательными какими мы были с 2014 года, когда скинули диктатора яныка с его золотого трона и его челядь вроде пшонки. Все мы как одно целое боремся и поборим. Слава Украине!
+
+15
BigBend
BigBend
28 июня 2026, 12:12
#
З цим не забудь свою матір привітати.
+
+10
P93
P93
28 июня 2026, 12:58
#
Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський — український державний і політичний діяч, 6-й Президент України (з 20 травня 2019) — фактично відмінив дію конституції в Украіїні. За що має бути притягнений до відповідальності як українськими так і міжнародними судами.
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