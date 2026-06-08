Дело «Родовид Банка»: от хищения средств до побега из-под стражи

Падение « Родовид Банка » из-за которого правительству пришлось его спасать за государственные средства, в свое время считалось одной из самых грязных банковских сделок независимости. Но банк продолжили разворовывать, и когда он стал государственным. Чем все завершилось, рассказала в колонке ЭП юридическая советница Transparency International Ukraine, координатор платформы «ВАКС решил» Оксана Копийчук. Минфин выбрал главное.

Дело «Родовид Банка»

В апреле 2026 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор по делу, которое берет свое начало еще со времен кризиса 2008−2009 годов. Речь идет о деле «Родовид Банка».

Бывший председатель правления банка Дмитрий Егоренко признан виновным в пособничестве хищению более 18 млн грн государственных средств и служебной подделке документов, совершенном в сговоре. Ему назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, но этим же приговором суд освободил его от отбывания наказания — из-за истечения сроков давности. Однако защита обвиняемого подала апелляционную жалобу на этот приговор

Это закономерный результат расследования, которое началось за 14 лет до направления дела в суд и проводили как минимум три структуры. Следствие по меньшей мере 8 раз за это время останавливалось и возобновлялось, и наконец дошло до суда уже после истечения сроков давности за одно из инкриминируемых преступлений — служебный подлог. Сам Егоренко отказался от закрытия производства по истечении сроков, поэтому суд рассматривал все обвинения в совокупности.

Расследование начало в мае 2010 года отделом Управления С Б Украины в Киеве, а в октябре того же года дело передали в Главное следственное управление С Б Украины . В 2015—2018 годах расследование вело подразделение Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры. В ноябре 2019 материалы дела передали НАБУ.

Однако инкриминируемые Егоренко 18 млн грн — мелочь на фоне более масштабных эпизодов хищения банка, в том числе тех 300 млн грн, рассмотрение по которым до сих пор продолжается.

Контекст: почему «Родовид Банк» попал в кризис

Родовид Банк стремительно рос в 2005—2006 годах — и так же стремительно упал во время кризиса 2008-го. К началу 2009 года он был 19-м по размеру активов среди украинских банков. Но за внешним масштабом скрывалась менее положительная картина: примерно 80% кредитов юрлиц были безнадежными, а доля неработающих кредитов физлиц достигала 47%. То есть банк фактически уже не существовал как полноценное финансовое учреждение — падение было вопросом времени.

Кто и когда вывел активы в докризисный период, следствие так и не установило полностью. Владельцы банка скрывались за цепочкой юридических лиц-прокладок.

Один из известных эпизодов хорошо иллюстрирует логику происходящего. В 2008 году структура Фирташа «УкрГазЭнерго» возложила на депозит около 0,5 млрд грн под 9% годовых. А через год, за три дня до введения временной администрации, эту ставку подняли до 48% — втрое выше рынка. Впоследствии уже когда банк стал государственным, структура Фирташа получила 284 млн грн начисленных процентов. Позже суд признал соглашение недействительным, но уголовную ответственность за этот эпизод никто так и не понес.

Национализация и очередной грабеж

Банкротство «Родовида» стало одним из самых громких среди всех аналогичных дел того времени. Правительство Юлии Тимошенко решило его спасать — рекапитализировало, влив 8,4 млрд грн. В то время это было около 1 млрд дол. В результате операции по «спасению» банка 99,97% его акций перешли в собственность государства. Но грабеж продолжился и после, о чем дальше.

Формально в управление пришел временный администратор Сергей Щербина. Но фактически, по версии следствия, всем руководил Александр Шепелев — бывший народный депутат 5−6 созывов, в прошлом член фракции «Блок Юлии Тимошенко», которую покинул в 2007 году, вступив во фракцию «Партии регионов». Именно ему инкриминируют организацию схемы хищения. Егоренко же в ней был пособником — человеком с правом подписи, знавший внутренний документооборот

На момент событий Шепелев был нардепом и занимал должности в комитете по финансам и банковской деятельности, а также в комиссии по вопросам приватизации. По данным следствия, он объявил себя неофициальным куратором банка от Кабмина, занял отдельный кабинет в офисе по ул. Сагайдачного и стал управлять учреждением без права подписи, но устными указаниями. На ключевые должности он поставил своих людей.

Подписал фиктивные документы Егоренко, до введения временной администрации занимавший должность и.о. председателя правления, а с 2009 года — уже без приставки и. Он не организовывал схему и не разрабатывал документы — ему просто принесли готовые бумаги. Но подписал, осознавая, что оснований для перечисления средств не существует. Суд квалифицировал его роль как пособничество и отдельно отметил: личной финансовой выгоды Егоренко не получил.

Согласно приговору, схема была простой. Жена Шепелева Галина получила в собственность административное здание в центре Киева — из-за связанной родственницы, которая приобрела ее у ЗАО «ЕБРФ», подконтрольного тому же кругу лиц. Далее — фиктивная аренда. Банк якобы арендовал это здание. Договоры, акты, дополнительные соглашения — все подписано задним числом, датированным февралем 2009 года, то есть еще до введения временной администрации, а часть документов и вообще 2006 годом. Цель — замаскировать преступление под хозяйственные отношения, якобы существовавшие задолго до момента, когда банк стал государственным

На основании этих документов Щербина с сентября 2009 по март 2010 провел девять платежей на общую сумму почти 18,5 млн грн на счет Галины Шепелевой. Более 17 млн грн с них сняли наличными через кассу банка и использовали супругов по собственному усмотрению.

Суд установил: здание банком фактически не использовалось. Ни переезда, ни мебели, ни коммунальных платежей — ничего, что подтверждало бы реальную аренду. В апреле 2010 года помещение осмотрела ревизионная комиссия и обнаружила там только ремонтные работы.

В 2014-м ЭП писала о банкротстве «Родовиду» как о «самой грязной банковской сделке за годы независимости» и спрашивала: куда делись деньги и привлекут ли кого-то к ответственности? Сейчас часть ответов есть.

Сумма ущерба по делу Егоренко, подтвержденная судебной экономической экспертизой, составляет почти 18,5 млн грн. Гражданский иск о возмещении не подавался, ведь отдельным решением по гражданскому делу с Галины Шепелевой взыскано 18 млн грн в пользу банка.

Что решил суд по делу Егоренко

ВАКС получил обвинительный акт 31 января 2024 года и уже через полтора месяца перешел к рассмотрению по существу и принял решение о специальном судебном разбирательстве в отношении Егоренко, который с 2018 года находился в розыске, а с 7 февраля 2019 года — под заочным арестом, наложенным Киевским районным судом.

Впрочем, когда дело дошло до суда, Егоренко все же изъявил желание участвовать в заседаниях дистанционно.

Через два года суд исследовал тысячи страниц документов, допросил свидетелей, рассмотрел десятки ходатайств защиты. Вину не признал. Мол, как собственник 34% уставного капитала банка занимал вначале должность и.о. о. председателя правления, а затем стал председателем правления, поэтому хорошо знал учреждение изнутри.

Егоренко настаивал: здание реально арендовалось, и туда переехала часть подразделений банка — охрана, программисты, региональное управление. Он отрицал, что подписывал фиктивные документы, утверждал, что банк не имел ни одного «куратора», Шепелев не имел рабочего места там и вообще лишь изредка приходил в Щербину. В конце концов, все эти аргументы суд отклонил.

9 апреля 2026 года коллегия судей ВАКС признала Егоренко виновным по двум статьям: пособничество в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК) и служебный подлог по предварительному сговору (ч. 2 ст. 6 ст. 6 ст. 6 ст. 6 ст. 6 ст. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и сразу же освободил от наказания. Дело в том, что срок давности по более тяжелому эпизоду истек 4 марта 2025 года, а за подделку документов — в 2013-м.

Примечательно, что сам Егоренко отрицал закрытие производства по срокам давности и настаивал на рассмотрении по существу. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор первой инстанции. На основании этих жалоб, 22 мая 2026 апелляционная палата ВАКС открыла апелляционное производство.

Где сейчас другие фигуранты

Дело «Родовида» — это не один приговор за вывод 18 млн грн на фиктивную аренду, а разветвленная сеть проводимых движений с разной скоростью. Общая сумма ущерба, нанесенного банку уже после национализации, достигает сотен миллионов гривен, и главный эпизод еще нуждается в своем решении.

Временный администратор банка Щербина заключил соглашение о признании виновности еще в 2017 году — как исполнитель того же преступления, в котором Егоренко признан пособником. По имеющимся данным, на 2025 год он находится в местах лишения свободы.

Галина Шепелева приговорена приговором Шевченковского районного суда Киева от 18 декабря 2024 года к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и с конфискацией имущества. Вину не признала — утверждала, что подписывала документы, не вникая в детали, потому что занималась семьей, а не делами банка. Приговор пока не вступил в законную силу — подана апелляция.

Главным же фигурантом дела остается эксбютовец и экс-регионал Шепелев. Именно его следствие считает архитектором всей схемы, содержащей значительно больше эпизодов, чем-то, за что судили Егоренко. НАБУ и САП обвиняют Шепелева в организации сделки по присвоению более 300 млн грн средств «Родовиду».

По данным следствия, эти деньги пошли на оплату фиктивных услуг близкой к Шепелеву фирмы и еще 40 млн грн, как заявлял Щербина, — на ремонт арендованного у того же Шепелева здания. Щербине якобы под давлением пришлось засвидетельствовать своей подписью выделение этих денег, но уже под протоколом он назвал эти решения преступными.

Так вот, обвинительный акт относительно 300 млн грн, растрату которых инкриминируют Шепелеву, поступил в ВАКС в январе 2022 года. Разбирательство по существу началось уже в октябре того же года и продолжается до сих пор.

Но биография Шепелева выходит далеко за пределы «Родовида». В 2013 году его задержали в Будапеште: украинская сторона подозревала его в организации убийств полковника МВД и банкира, покушении на убийство еще одного банкира, а также в хищении госсредств, направленных на спасение только что национализированного банка. В марте 2014 года его экстрадировали в Украину и заключили под стражу.

Вскоре Шепелев симулировал болезнь и был переведен в больницу скорой помощи, откуда уже в июле скрылся, подкупив охранника. Скрывался в РФ, где получил убежище в обмен на показания против ряда украинских политиков и сотрудничество с ФСБ — это и явилось основанием для открытия дела о государственной измене. Однако после конфликта с российскими правоохранителями из-за попытки предоставить взятку он вернулся в Украину, и в феврале 2018 года был задержан под Киевом с удостоверением подполковника.

В 2020 году Деснянский райсуд Киева приговорил Шепелева к 7 годам за побег из-под стражи и подкуп охранника. Суд установил: находясь под стражей в киевской больнице, Шепелев трижды передавал деньги начальнику стражи — дважды по 500 грн и один раз 100 долл. — чтобы тот не реагировал на наличие телефона. 6 июля 2014 года он из-за бытовых помещений покинул больницу и незаконно выехал за пределы Украины. Вину Шепелев не признал, утверждал: все уголовное преследование — личное месть Януковича якобы из-за того, что тот пошел против него. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В 2022 году Оболонский райсуд Киева в дополнение к предыдущему приговору приговорил Шепелева к 15 годам за организацию убийства Сергея Кириченко — председателя наблюдательного совета донецкого «АвтоКразБанка». По версии обвинения, Шепелев устранил его как конкурента — за 40 тыс. дол. нанял киллера, и тот нанес жертве по меньшей мере 14 ударов ножом в подъезде дома в Донецке. Случилось это еще в январе 2003 года.

Суд частично удовлетворил гражданский иск дочери убитого о 2,5 млн грн морального вреда. Апелляция приговор в целом оставила без изменений, однако засчитала сроки предварительного заключения. Кассационная инстанция зачислила в срок наказания также приговор за побег из-под стражи — и признала Шепелева полностью отбывшим наказание за это убийство.

Кроме этих двух приговоров, Соломенский районный суд Киева рассматривает еще одно дело с участием Шепелева — о заказе убийства полковника УБОП МВД Романа Ерохина в 2006 году.

По состоянию на май 2026 дело «родоводовских» миллионов, которое рассматривает ВАКС, находится на этапе исследования доказательств — сейчас свои материалы подает сторона защиты. На заседании, состоявшемся 4 мая, адвокат пытался приобщить к делу показания Щербины и других свидетелей — речь шла о показаниях, предоставленных ими в рамках другого уголовного производства.

Коллегия судей это ходатайство не удовлетворила: если сторона защиты хочет получить свидетельские показания, она может допросить их непосредственно по этому делу. Адвокаты с таким решением согласились. Итак, в ближайшее время по делу Шепелева предположительно состоятся допросы свидетелей и фигурантов дела «Родовид Банка».

Адвокат также настаивает, что значительная часть предоставленных им доказательств свидетельствует, по его мнению, о политическом преследовании подзащитного. Защита утверждает, что обвинения Шепелеву сфабрикованы из-за смены власти после Революции Достоинства и политических связей его клиента с режимом Януковича, против которого он якобы пошел. Фактически защита пытается представить Шепелева жертвой политических расправ — несмотря на то, что у него есть несколько обвинительных приговоров по не связанным с этим делом преступлениям.

Сам Шепелев находится в СИЗО. Участие в судебных заседаниях принимает в режиме видеоконференцсвязи. В судебном процессе общается исключительно на русском.

Несмотря на то, что дело тянется уже много лет, Шепелев сам сделал все, чтобы дать суду шанс успеть с рассмотрением этого дела — и невольно продлил сроки давности своими преступлениями.

Уголовный кодекс предусматривает, что сроки давности останавливаются, если лицо уклоняется от следствия или суда. Шепелев дважды убегал от украинских правоохранителей: сначала — в Венгрию, а впоследствии, когда его передали Украине, еще раз совершил побег — в РФ, к тому же с еще одним преступлением. Уже там он сотрудничал с вражескими спецслужбами, а также российскими гауляйтерами в так называемой ДНР.

Таким образом, дело «Родовида» наглядно демонстрирует системную проблему недостаточной скорости расследования сложных дел. Егоренко получил приговор, но не понес наказание. Государству возмещена лишь незначительная часть ущерба. Еще один фигурант до сих пор ждет результатов рассмотрения дела судом. Будет ли удовлетворен общественный запрос на справедливость по этому делу — вопрос открытый.