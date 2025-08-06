До 1 300 евро ежемесячно: какие страны больше всего платят украинским беженцам

Украинцы, бежавшие от российской войны против Украины получают в ЕС статус «временной защиты». Вскоре после широкомасштабного нападения россии на Украину в 2022 году Евросоюз ввел в действие директиву о защите от войны и кризисных ситуаций, которая временно предоставляет искателям убежища из Украины доступ к жилью, рынку труда и медицинскому обеспечению в странах ЕС. Однако директива не устанавливает единого для всех стран уровня помощи, так что он сильно отличается. Об этом пишет DW.

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Германия

Беженцы из Украины получают в Германии такие же выплаты, как и безработные немцы. К примеру, на одного взрослого без семьи помощь составляет 563 евро в месяц.

Кроме того, оплачивается аренда жилья в определенных ценовых рамках, а также полное медицинское страхование. Таким образом, Германия принадлежит к странам с лучшим социальным обеспечением для тех, кто убегает от войны.

В отличие от беженцев из других стран, украинцы с первого дня имеют доступ к рынку труда, а также языковым курсам и разнообразным курсам повышения квалификации, которые помогают найти работу.

Польша

Продолжительных текущих выплат украинским беженцам в Польше нет. Правительство недавно отменило даже разовую помощь на уровне около 70 евро на взрослого. Соискатели убежища из Украины могут получить персональный идентификационный номер. С ним они могут работать или учиться, в частности, в высших учебных заведениях и получать бесплатную медицинскую помощь. Украинцам также платят пособие на детей. На первого ребенка это в пересчете почти 190 евро, на каждого следующего ребенка платят меньше. Дети с особыми потребностями получают больше помощь. Нетрудоспособные, имеющие тяжелые хронические заболевания или инвалидность могут подать заявку на получение соцпомощи.

Венгрия

Летом 2024 года правительство Виктора Орбана ввело более жесткие критерии относительно того, какие украинцы могут претендовать на получение временной защиты. Западные области Украины, согласно этим критериям, считаются «безопасными» для проживания. Следовательно, выходцам из этих областей в Венгрии не предоставляется бесплатное проживание в приютах для беженцев. По данным Human Rights Watch, тысячи украинских беженцев в Венгрии остались без жилья. Взрослым, имеющим статус временной защиты, платят около 55 евро в месяц, а на ребенка — в пересчете около 34 евро.

Бельгия

Взрослые беженцы из Украины получают в Бельгии сейчас около 1300 евро на человека ежемесячно. Эта выплата регулярно индексируется и неоднократно росла с 2022 года. Это самый высокий в ЕС уровень социальной защиты для украинцев, имеющих статус временной защиты. Как и в Германии, в Бельгии украинские беженцы приравнены к правам на социальную защиту к безработным бельгийцам. Украинские искатели приюта имеют государственное медицинское страхование и в случае необходимости имеют право на проживание в государственных приютах. Дополнительно есть возможность получить субсидию на покупку мебели, одежду, необходимые медицинские средства.

Швеция

Украинцы и украинки в Швеции получают не ежемесячное пособие, а ежедневную выплату. Для взрослых, проживающих и не имеющих дохода, она составляет в пересчете от 180 до 190 евро. На детей предоставляется помощь в размере почти 140 евро в месяц. Дополнительно могут предоставляться средства, например, на зимнюю одежду или детскую коляску. Медицинское обеспечение не является полноценным эквивалентом государственному медицинскому страхованию, бесплатно предоставляется только экстренная помощь или неотложные медицинские услуги. При необходимости предоставляются базовые необходимые медсредства, такие как очки.

Великобритания

В Великобритании на первого ребенка в семье оказывается помощь в эквиваленте около 30 евро. На каждую следующую — около 20. Кроме того, для организации ухода за дошкольниками предоставляются дополнительные выплаты. Пенсионеры (пенсионный возраст от 66−67 лет) получают в пересчете 230 евро в неделю.

Люди трудоспособного возраста получают разные виды помощи, однако вычислить их сложно, так как они рассчитываются в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Программа Homes for Ukraine поощряет частных лиц предоставлять беженцам из Украины бесплатное жилье, за что предоставляется компенсация около 400 евро в месяц. Новоприбывшим искателям убежища из Украины выплачивается разовая помощь, которая в пересчете составляет около 230 евро.