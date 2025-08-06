В Албании хотят запретить использование наличных

Албания может стать первой в мире страной без наличных к 2030 году, однако реализация этой идеи сталкивается с серьезными препятствиями, пишет Politico.

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Что известно

Премьер-министр страны Эди Рама предложил полностью отказаться от наличных денег, чтобы ликвидировать огромную теневую экономику, доля которой, по разным оценкам, достигает от 29% до 50% ВВП.

Основной замысел правительства заключается в том, чтобы вывести из тени крупный сегмент экономики, где до сих пор преобладают наличные расчеты.

Согласно заявлению генерального секретаря Албанской банковской ассоциации Спиро Брумбулли, власти планируют ограничить сумму платежей наличными, интегрироваться с европейской платежной системой SEPA уже к октябрю текущего года и вскоре после этого запустить мгновенные платежи.

Тем не менее на пути к реализации этой инициативы стоят глубокие структурные и исторические проблемы, отмечает Politico.

«Проблема в том, что банковская система и общество могут быть не готовы к такому скачку. На протяжении многих лет албанцы предпочитали хранить наличные деньги под матрасом — рядом со своим АК-47, как гласит национальная шутка, а не в банках. Большинство албанцев предпочитают управлять своими сбережениями вне банковской системы, пряча банкноты подальше от посторонних глаз и настаивая на оплате наличными, когда это возможно», — говорится в материале Politico.

Согласно недавнему опросу Албанской банковской ассоциации, только 34% жителей доверяют финансовым институтам, а банковские счета открыты менее чем у половины населения страны.

Банк Албании заявляет, что 78% «имеют доступ» к банковскому счету, что меньше среднего показателя по Европе, равного 96%.

Как отмечает Politico, действующая банковская система характеризуется высокими комиссиями за транзакции и невыгодными обменными курсами, что отпугивает бизнес и население от безналичных расчётов. Так, например, комиссия за перевод 500 евро внутри страны может достигать 50 евро, а комиссии за обработку карт для магазинов составляют до 3,5% от суммы покупки.

Критики инициативы, среди которых бывший вице-премьер и сооснователь оппозиционной Демократической партии Генц Полло, считают, что попытка полностью отказаться от наличных является чрезмерной и неэффективной мерой.

«Попытка закрыть серые зоны экономики путем запрета наличных денег — это как убивать кур с помощью артиллерии», — сказал Полло. Он назвал эту идею «нападением на личную свободу законных владельцев банкнот».

По мнению экспертов, без разработки чёткой и доступной инфраструктуры цифровых платежей, включая возможное внедрение цифровой валюты центробанка, планы албанского правительства рискуют остаться нереализованными.

Напомним

Недоверие к банковскому сектору у албанцев сформировалось в результате экономической катастрофы 1997 года, когда рухнули масштабные финансовые пирамиды, в которые вложили средства многие албанцы.

В начале десятилетия, после падения коммунизма, в стране активно появлялись банки и инвестиционные компании, обещавшие населению неправдоподобно высокие процентные ставки по депозитам — до 19%.

Сотни тысяч граждан, поверившие в перспективу быстрого обогащения, вложили в эти пирамиды все свои сбережения.

Когда в январе 1997 года схемы начали рушиться, люди массово пытались забрать вложенные средства, что лишь ускорило коллапс финансовой системы.

К марту ситуация полностью вышла из-под контроля: государственные структуры фактически перестали функционировать, вооруженные банды захватили оружие из арсеналов, а по стране прокатилась волна беспорядков и насилия. В ходе столкновений и беспорядков погибли около 2 000 человек, а общий ущерб достиг $1,2 млрд — почти половины тогдашнего ВВП Албании.

Последствия кризиса, выразившиеся в волне массовой миграции и глубокого экономического упадка, на десятилетия подорвали доверие албанцев к банкам и государственным институтам, напомнило Politico.