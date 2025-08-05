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5 августа 2025, 16:01 Читати українською

Укрэксмибанк закроет 12 отделений по всей стране до конца года

Государственный Укрэксимбанк закроет 12 отделений в 10 городах Украины в рамках оптимизации сети, объясняя это фокусом на цифровых сервисах и адаптацией к потребностям корпоративных клиентов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на банк.

Государственный Укрэксимбанк закроет 12 отделений в 10 городах Украины в рамках оптимизации сети, объясняя это фокусом на цифровых сервисах и адаптацией к потребностям корпоративных клиентов.

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«Целесообразность физического присутствия банка в каждом регионе определяется географией бизнес-интересов наших клиентов, а построенная по такой логике усиленная сеть — будет полностью отвечать текущим потребностям и ожиданиям бизнеса от корпоративного банка», — пояснили в банке.

Какие отделения закроют

21 ноября 2025 года последний рабочий день будет у двох отделений в Киеве (на просп. Соборности, 8/2 и просп. В.Ивасюка, 26А), и по одному отделению во Львове (просп. В.Черновола, 63), в Николаеве (просп. Богоявленский, 42-А), в Черноморске (просп. Мира, 24/3-Н), в Кременчуге (ул. Европейская, 43) и в Нетешине (просп. Независимости, 14).

А уже 12 декабря 2025 года будут закрыты отделения в Кривом Роге (просп. Почтовый, 37), Измаиле (отделение филиала в Одессе), Чугуеве (ул. Староникольская, 30), Каменце-Подольском (ул. Даниила Галицкого, 3) и Мукачево (ул. Илоны Зрини, 28).

В Укрэксимбанке одновременно отметили, что банк делает существенные инвестиции в инновационные решения, диджитал-инфраструктуру и совершенствование операционных процессов, поэтому клиенты имеют непрерывный доступ к финансовым продуктам и банковским услугам через цифровые сервисы и онлайн-платформы банка.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июля 2025 года сеть отделений Укрэксимбанка сократилась до 39 с 46 в начале года. По объему общих активов банк удерживал третье место (311,8 млрд грн) среди 60 действовавших в стране банков.

Источник: Минфин
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