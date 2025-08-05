Количество и объем сделок с гривневыми и валютными ОВГЗ в июле снизилось

Количество сделок с гривневыми облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), обработанных Расчетным центром по обслуживанию договоров на финансовых рынках (РЦ, Киев), в июле уменьшилось на 17,2% к июню — до 20,4 тыс. по сокращению объема на 27,9% — до 52,1 млрд грн. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Согласно информации на сайте РЦ, количество ОВГЗ в долларах уменьшилось на 30,7% — до 61 по убыванию объема на 40% — с $97,2 млн с $58,5 млн.

Такая же ситуация с ОВГЗ в евро: количество сделок с ними и их объем уменьшились с 28 на EUR18,2 млн в июне до 17 на EUR12,3 млн в июле.

Вместе с тем, объем и количество сделок с облигациями иностранных эмитентов возросло: в июне было зафиксировано 13 сделок на 2,57 млрд грн, а в июле 19 на 4,52 млрд, следовательно количество сделок выросло на 46,2%, а объем — на 76%.

Количество операций с облигациями украинских эмитентов, напротив, уменьшилось — с 3858 месяцем ранее до 3267 в июле (на 15,3%), в то же время их объем вырос с 436,5 млн грн до 478 млн грн (на 9,6%).

Количество сделок с акциями украинских эмитентов уменьшилось с 68 до 27, а их объем сократился с 9 млн грн до 4,68 млн грн. С акциями иностранных эмитентов ситуация аналогичная: в июле РЦ зафиксировал 10 сделок на 167,4 тыс. грн, в то время как в июне таких было 49 на 897 тыс. грн. грн.

Как сообщил РЦ, количество сделок с ценными бумагами институтов совместного инвестирования (ICI) уменьшилось на 9% — до 496, но объем вырос с июньских 398,8 млн грн до июльских 643,8 млн грн (61,4%).

Что касается операций с облигациями внешних госзаймов, то в июле их было проработано 187 на 1,72 млрд грн, в то время как месяцем ранее таких операций было 226 на 1,03 млрд грн.

Увеличились также количество и объем сделок с деривативными контрактами — в июле их зафиксировано 131 на 13,5 млрд грн, тогда как в июне их было 107 на 11,2 млрд грн.

По состоянию на 1 августа количество уникальных инвесторов составило 211,16 тыс. рублей.