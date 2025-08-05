Украина в июле увеличила экспорт электроэнергии на 16%

В июле 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16% по сравнению с июнем 2025 года — до 282,2 тыс. МВт-час, импорт — на 24,7%, до 257,7 тыс. МВт-час. Об этом сообщила компания ExPro .

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«Резко выросли поставки электроэнергии в Молдову, в разрезе суток по этому направлению экспорт происходил почти во все часы. В целом в Молдову в июле было экспортировано более 115 тыс. МВт-ч. электроэнергии, что составляет 41% от всего объема», — говорится в сообщении.

Однако по всем другим направлениям экспорт сократился, наибольшее снижение (на 24%) было в поставках в Словакию.

В июле прошлого года экспорта электроэнергии не было, отмечают аналитики.

По объемам Украина остается нетто-экспортером, однако, по оценке ExPro, общие затраты на импорт существенно больше, чем поступления от экспорта.

Импорт электроэнергии в июле 2025 года вырос на 24,7% по сравнению с предыдущим месяцем — до 257,7 тыс. МВт-час.

Сократились поставки из Молдовы (на 55%) и Польши (почти на 1%). По другим направлениям импорт вырос. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия — почти 41%.

По сравнению с июлем 2024 года импорт электроэнергии снизился втрое.