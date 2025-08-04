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4 августа 2025, 16:52 Читати українською

Экспорт российского газа в ЕС упал вдвое

За январь-июль 2025 года российский Газпром прокачал в ЕС лишь 9,93 млрд кубометров газа, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года (18,3 млрд кубометров). Об этом пишет The Moscow Times.

За январь-июль 2025 года российский Газпром прокачал в ЕС лишь 9,93 млрд кубометров газа, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года (18,3 млрд кубометров).
Фото: depositphotos

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Антирекорд

Если темпы сохранятся, то к концу года экспорт российского газа в Европу составит около 17 млрд кубометров, что станет новым антирекордом с начала 70-х годов.

Для сравнения, в 2018—2019 годах Газпром снабжал Европу 170−180 млрд кубов ежегодно. После прекращения транзита газа через Украину россиянам не удалось компенсировать потери.

Хотя поставки через «Турецкий поток» выросли на 7% год к году, этого недостаточно, чтобы заменить украинскую ГТС с мощностью более 140 млрд кубометров в год.

Из-за сокращения экспорта «Газпром» вынужден уменьшать добычу. За первое полугодие 2025 года производство газа в России упало на 3,2%, а сжиженного газа (СПГ) — на 5,2%.

В прошлом году компания не смогла реализовать около 60 млрд кубометров газа, что в три раза больше годового потребления Польши.

Попытки найти новые рынки провалились: соглашение с Китаем не подписано, проект газового хаба в Турции свернут. Теперь Кремль ищет, куда девать излишек — от питания дата-центров и мощностей ИИ до производства электроэнергии для поддержки угольной промышленности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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