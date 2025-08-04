Почти 86% украинских экспортеров поставляют продукцию в ЕС — ИЭД

Несмотря на войну, более 80% украинских экспортеров продолжают продажи за границу, однако темпы восстановления объемов экспорта остаются низкими, а часть промышленных предприятий до сих пор не смогла возобновить экспортную деятельность. Об этом говорится в исследовании «Экспорт в войне на истощение: как обеспечить экономическую выносливость Украины» ИЭД.

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При этом Европейский Союз оказался главным экспортным направлением для украинского бизнеса — его отметили 85,5% опрошенных экспортеров.

«Значительную долю также имеет Турция (11,1%), а Китай отметили менее 1% — лишь 0,4% опрошенных», — заявил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

«Чрезмерная ориентация на европейский рынок создает потенциальные риски для стабильности украинского экспорта. Это риск не только возможных административных или институциональных барьеров со стороны ЕС, например, связанных с блокированием границы со стороны Польши для нашей сельхозпродукции. Но и риск влияния рыночных процессов внутри ЕС, связанных, например, с тарифными войнами из США или финансовой ситуацией внутри ЕС. Это может негативно повлиять на состояние украинских предприятий, учитывая их зависимость от европейского рынка», — отметил старший научный сотрудник ИЭД Андрей Бутин.

Также, согласно результатам опроса, чем больше размер бизнеса, тем чаще он экспортирует. Среди микропредприятий — 25% экспортеров, среди малых — 42%, средних — 67%, а среди крупного бизнеса — 91%.

Ситуация также зависит от отрасли: наибольшая доля экспортеров в металлургии и металлообработке (74%), самая низкая — в производстве стройматериалов (28%).

«У большинства экспортеров есть ограниченная география экспорта. Почти четверть предприятий экспортируется только в одну страну, почти две трети — в две-пять стран», — сообщил Евгений Ангел.

Экспортеры показывают больший оптимизм по сравнению с «обычным» бизнесом. Они лучше оценивают свое финансово-экономическое положение и деловой климат в стране.

«Активные экспортеры (которые экспортировали за последние 12 месяцев) имеют больший портфель новых заказов — 6,4 месяца. Портфель заказов у неактивных экспортеров (прекративших экспорт во время войны) — всего 1,9 месяца. У неэкспортеров этот показатель 2 месяца», — отметил Евгений Ангел.

Логистические проблемы доминируют в пятерке препятствий при экспорте. Для активных экспортеров это очереди на западной границе, усложненный экспорт по морю, дефицит железнодорожных вагонов, грузовиков, водителей.

В то время как у неактивных экспортеров главные препятствия связаны со спросом: потребность в переориентации с рынков СНГ и невозможность удовлетворить спрос на внешних рынках.

В то же время, коррупция на таможне почти не волнует обе группы экспортеров — 5,5% и 6,7% соответственно.

Предприятия, которые жаловались на сложные таможенные формальности, чаще всего называли таможенные органы Польши (40%) и Венгрии (27%). Среди тех, кто отметил недружественное отношение таможенников, лидирует Венгрия (58%), далее — Польша (50%).

Методика исследования

Исследование базируется на «Новом ежемесячном опросе предприятий» #NRES, проводимом ИЭД ежемесячно с мая 2022 года. В нем принимают участие 473 промышленных предприятия всех размеров из 21 области Украины.