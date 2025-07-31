Закон о факторинге усиливает защиту от мошенничества — НБУ

Реализация положений нового закона о факторинге позволит урегулировать предоставление факторинговых услуг в соответствии с лучшими международными практиками. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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«Вступил в силу новый закон о факторинге. Он разработан Национальным банком Украины с привлечением экспертизы международных партнеров, в частности Европейского банка реконструкции и развития, а также экспертов, участвовавших в разработке модельного закона UNIDROIT о факторинге», — говорится в сообщении.

Закон разграничивает классический факторинг и коллекторскую деятельность. И вводит публичный электронный реестр соглашений, что позволит снизить риск мошенничества при осуществлении факторинговой деятельности и будет способствовать прозрачности рынка.

Закон также дает четкое определение прав и обязанностей сторон договора факторинга, предмета и содержания договора, приоритета уступки права требования и т. д. с целью усиления защиты прав сторон соглашения, отмечает НБУ.

«Вместе с обновленным законодательством о финансовых компаниях новый закон о факторинге будет способствовать расширению доступа к финансовым ресурсам, прежде всего для малого и среднего бизнеса, и оживление рынка торгового факторинга в Украине», — заявили в НБУ.

Регулятор отмечает, что факторинг в Украине развивается, несмотря на длительную войну. По итогам I квартала среди услуг финансовых компаний выросли лишь объемы факторинга — на 9,6% к предыдущему кварталу и на 29% в годовом измерении. Более трети составляли соглашения по классическому факторингу — финансирование дебиторской задолженности.

«По нашим оценкам, простор для роста в этом сегменте велик: коэффициент проникновения факторинга в экономику в Украине составляет менее 1% ВВП, в то время как в соседних странах этот показатель составляет от 2,5% до 15% ВВП», — подчеркнули в НБУ.