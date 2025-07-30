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30 июля 2025, 10:00 Читати українською

К InvestMarket от «Минфин» присоединилась новая компания — онлайн-платформа LandInvest

InvestMarket от «Минфин» расширяет список партнеров: в наш инвестиционный каталог присоединилась компания LandInvest — специализированная онлайн-платформа для инвестирования в земельные участки сельскохозяйственного назначения в Украине.

InvestMarket от «Минфин» расширяет список партнеров: в наш инвестиционный каталог присоединилась компания LandInvest — специализированная онлайн-платформа для инвестирования в земельные участки сельскохозяйственного назначения в Украине.

Выгода для инвесторов

LandInvest предоставляет инвесторам доступ к земельным активам, аналитике рынка, юридическому сопровождению и возможности прозрачно и безопасно приобрести землю с минимальным порогом входа от 100 000 грн.

В портфеле компании — реализованные соглашения с пайщиками и инвесторами, получающими стабильный доход через аренду и прирост стоимости земли.

Преимущества сотрудничества с LandInvest

  • Прозрачность — каждый земельный участок проходит юридическую проверку;

  • Удобство — все процессы, от подбора участка до заключения договора, осуществляются онлайн;

  • Сопровождение — команда специалистов помогает на каждом этапе;

  • Доходность — арендная модель или перепродажа обеспечивают стабильный доход, в среднем 15−20% годовых в гривне;

  • Масштаб — более 10 000 гектаров земли реализовано за последний год, более 200 активных инвесторов, 1500+ сделок.

Партнерство с LandInvest позволяет инвестору открывать для себя новые активы, объединяющие долгосрочную стабильность и возможность приумножения капитала даже во времена кризиса.

Хотите узнать больше о компании и возможностях инвестирования в украинскую землю? Оставьте заявку на бесплатную консультацию .

Справка о компаниях

InvestMarket — сервис от Минфин, объединяющий инвестиционные продукты, партнерские предложения и образовательный контент для тех, кто хочет грамотно инвестировать в Украине.


LandInvest — специализированная онлайн-платформа для инвестиций в земельные участки сельскохозяйственного назначения. Основана в 2021 году, работает с частными инвесторами, аграрными компаниями и юридическими лицами по всей территории Украины.

Источник: Минфин
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