К InvestMarket от «Минфин» присоединилась новая компания — онлайн-платформа LandInvest

InvestMarket от «Минфин» расширяет список партнеров: в наш инвестиционный каталог присоединилась компания LandInvest — специализированная онлайн-платформа для инвестирования в земельные участки сельскохозяйственного назначения в Украине.

Выгода для инвесторов

LandInvest предоставляет инвесторам доступ к земельным активам, аналитике рынка, юридическому сопровождению и возможности прозрачно и безопасно приобрести землю с минимальным порогом входа от 100 000 грн.

В портфеле компании — реализованные соглашения с пайщиками и инвесторами, получающими стабильный доход через аренду и прирост стоимости земли.

Преимущества сотрудничества с LandInvest

Прозрачность — каждый земельный участок проходит юридическую проверку;

Удобство — все процессы, от подбора участка до заключения договора, осуществляются онлайн;

Сопровождение — команда специалистов помогает на каждом этапе;

Доходность — арендная модель или перепродажа обеспечивают стабильный доход, в среднем 15−20% годовых в гривне;

Масштаб — более 10 000 гектаров земли реализовано за последний год, более 200 активных инвесторов, 1500+ сделок.

Партнерство с LandInvest позволяет инвестору открывать для себя новые активы, объединяющие долгосрочную стабильность и возможность приумножения капитала даже во времена кризиса.

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Справка о компаниях

InvestMarket — сервис от Минфин, объединяющий инвестиционные продукты, партнерские предложения и образовательный контент для тех, кто хочет грамотно инвестировать в Украине.



LandInvest — специализированная онлайн-платформа для инвестиций в земельные участки сельскохозяйственного назначения. Основана в 2021 году, работает с частными инвесторами, аграрными компаниями и юридическими лицами по всей территории Украины.