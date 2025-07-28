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28 июля 2025, 17:56 Читати українською

Хакеры украли с криптобирж $3 млрд за полгода

За первую половину 2025 года злоумышленники похитили с централизованных криптовалютных бирж (CEX) $3,01 миллиарда в результате 119 взломов. Эта сумма уже превышает показатель за весь 2024 год. Главная проблема заключается в том, что хакеры научились отмывать украденные активы в режиме реального времени, опережая системы безопасности бирж. Об этом говорится в отчете швейцарской аналитической компании Global Ledger.

За первую половину 2025 года злоумышленники похитили с централизованных криптовалютных бирж (CEX) $3,01 миллиарда в результате 119 взломов.

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Скорость атаки

Исследование показало, что преступники действуют с молниеносной скоростью. В 23% случаев процесс отмывания средств был полностью завершен еще до того, как о взломе становилось известно публично. В 68% случаев средства уже были в движении, пока жертвы осознавали факт кражи. Некоторые транзакции по отмыванию занимали менее трех минут, оставляя командам безопасности бирж считанные минуты на реакцию.

Среднее время от момента взлома до публичного объявления о нем составило 37 часов, тогда как злоумышленники выводили средства в среднем в течение 15 часов, имея более 20 часов преимущества. Как следствие, за первое полугодие 2025 года удалось вернуть лишь 4,2% украденных средств.

Централизованные биржи — главная мишень и инструмент

Отчет фиксирует критический сдвиг в тактике хакеров. Теперь централизованные биржи являются не только главной целью атак (на них приходится 54,26% всех потерь), но и ключевым инструментом для отмывания средств, украденных с других платформ.

Новые векторы атак и давление регуляторов

Хакеры используют все более сложные методы, в частности атаки на основе искусственного интеллекта и уязвимости во внутренних API-протоколах, как это произошло во время взлома индийской биржи CoinDCX на $44,2 млн в июле.

На фоне этих угроз усиливается и давление со стороны регуляторов. Новый закон США GENIUS Act требует от бирж более жесткого соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и более быстрого реагирования на инциденты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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