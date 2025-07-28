Монетарное затишье перед бурей: что ждать от ведущих Центробанков мира

Июль 2025 года подходит к концу под знаком относительного затишья со стороны крупнейших мировых центробанков. Однако это затишье носит скорее тактический характер и вовсе не означает стабилизации глобальной финансовой системы. Наоборот, внутри крупнейших экономик нарастает напряжение, риторика становится все более раздробленной, а влияние политики и геополитики на принятие решений усиливается. На этой неделе еще предстоят заседания ФРС США и Банка Японии. Однако, несмотря на это, уже понятно, что ситуация требует от инвесторов максимального внимания. Аналитики XFINE внимательно проанализировали риторику и контекст последних решений, чтобы выявить сценарии, которые могут реализоваться уже в ближайшие месяцы.

Федеральная резервная система США еще не принимала июльского решения — его ждут в среду 30-ого. Консенсус-прогноз предполагает сохранение диапазона ставки на уровне 4.25−4.50%. Последнее заседание ФРС состоялось 18 июня, однако последующие недели стали особенно насыщенными с точки зрения риторики. Два члена совета управляющих — Кристофер Уоллер и Мишель Боуман — впервые за десятилетия публично поддержали скорое снижение ставки. Это произошло на фоне давления со стороны администрации Трампа, которая ранее даже намекала на возможность отставки главы ФРС Джерома Пауэлла. Хотя президент позже отказался от этих слов, сам факт вмешательства в дела регулятора стал серьезным фактором неопределенности. На этом фоне рынки начали закладывать в цены возможное смягчение уже осенью, особенно если макроэкономическая статистика — в частности данные по рынку труда и потребительской активности — подтвердит охлаждение экономики. Официально Федрезерв продолжает придерживаться политики «взвешенного ожидания», и, по мнению экспертов XFINE, 30 июля регулятор, с большой долей вероятности, все-таки сохранит ставку на прежнем уровне, однако не исключены и сюрпризы.

В то же время Европейский центральный банк 24 июля ожидаемо сохранил ключевую ставку в диапазоне 2.00−2.15%, поставив паузу в цикле мягкой политики после девяти последовательных снижений. Инфляция в еврозоне приблизилась к целевым ориентирам, но внешние риски, особенно торговый конфликт с США, остаются определяющими для дальнейших шагов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард открыто заявила, что динамика тарифных переговоров может напрямую повлиять на будущую монетарную политику. Рынки отреагировали укреплением евро, который с начала года уже прибавил около 14%, однако дальнейший рост под вопросом — пауза в снижении ставок может сыграть с валютой двоякую роль, одновременно ограничивая стимулы и привлекая спекулятивный капитал.

Банк Англии, заседавший 19 июня, также сохранил ставку на уровне 4.25%. Следующее решение будет принято 7 августа, и пока риторика британского регулятора остается жесткой. Основные риски связаны с ростом заработных плат и устойчивой инфляцией в секторе услуг, что препятствует началу смягчения. При этом объем задолженности домохозяйств продолжает расти, и устойчивость фунта в первой половине года может смениться коррекцией, если начнут ухудшаться макроэкономические показатели. Текущий баланс между инфляционным давлением и замедлением экономики требует от Банка Англии особой осторожности — малейшая ошибка может стоить и роста, и стабильности валюты.

Ситуация в Японии отличается, но также остается источником рыночной нестабильности. Последнее заседание Банка Японии состоялось 17 июня — ставка была сохранена на уровне 0.50%, и рынок ожидает аналогичное решение на предстоящем заседании 31 июля. В январе этого года регулятор окончательно отказался от отрицательных ставок, завершив уникальную эпоху ультрамягкой политики. Тем не менее японская монетарная политика все еще считается самой мягкой среди стран G7. Курс USD/JPY остается в диапазоне 147−148, что усиливает спекуляции о возможной валютной интервенции. Рынки внимательно следят за действиями Минфина и сигналами со стороны центробанка — для трейдеров, работающих с кроссами иена/доллар, это создает широкий спектр стратегических возможностей как на рост, так и на внезапные развороты.

Таким образом, несмотря на видимую стабильность ставок, июль не стал месяцем предсказуемости. Напротив, он подчеркнул растущую сложность принятия решений в условиях политического давления, расхождений внутри самих комитетов и обострения внешнеэкономической обстановки. Сигналы стали менее однозначными, риторика — более фрагментарной, а монетарная политика все чаще приобретает тактический характер. Для трейдеров это открывает как риски, так и возможности. По мнению аналитиков XFINE, особое внимание стоит уделять краткосрочным спекулятивным стратегиям на основе ожиданий по ставкам, волатильности валют и реакции на макроэкономическую статистику. Наиболее чувствительными к этим изменениям остаются пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, а также рынки облигаций и сырьевых товаров. В такой среде победит тот, кто умеет не только читать официальные решения, но может также распознать подводные течения, — а значит, тот, кто готов к буре, начавшейся в полном затишье.

Аналитический отделXFINE