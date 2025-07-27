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27 июля 2025, 11:34 Читати українською

Ощад и Укрэксим забрали киевский ТРЦ Gulliver за долги

Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк получили право собственности на столичный торгово-развлекательный центр Gulliver из-за долгов его владельца, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на члена наблюдательного совета Укрэксимбанка Александра Бевза.

Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк получили право собственности на столичный торгово-развлекательный центр Gulliver из-за долгов его владельца, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на члена наблюдательного совета Укрэксимбанка Александра Бевза.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробности«После лет борьбы государственные Ощадбанк и наш Укрэксимбанк получили право собственности на ТРЦ Гулливер в Киеве — как взыскание за долги его владельца», — сообщил член наблюдательного совета Укрэксимбанка Александр Бевз.

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Подробности

«После лет борьбы государственные Ощадбанк и наш Укрэксимбанк получили право собственности на ТРЦ Гулливер в Киеве — как взыскание за долги его владельца», — сообщил член наблюдательного совета Укрэксимбанка Александр Бевз.

По его словам, операция была проведена благодаря работе команд банков, государственных органов и юридических советников.

Ощад получил 80%, Укрэксимбанк — 20% комплекса Gulliver, переданного в ипотеку по кредиту.

Банки предлагают арендаторам комплекса Gulliver обратиться к юридическому советнику Ощадбанка Sayenko Kharenko для переоформления договоров. Юридические основания для оплаты аренды предыдущему владельцу отсутствуют, говорится в пресс-релизе Ощада.

Предыстория

Компания «Три О», которая была владельцем Gulliver, не выполняла обязательства по кредитному договору, говорится в пресс-релизе Ощада.

Она задолжала двум банкам $600 млн. По данным госреестра недвижимого имущества, долг составляет $675 млн. Обслуживание долга свелось на нет из-за ареста актива и передачи его Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
financialGenius
financialGenius
27 июля 2025, 12:06
#
Классический отжим бизнеса по-украински, сначала не дали оплачивать , потом добавили пеню которая росла по геометрической прогрессии и вуаля через гос банк забрали , потом пропадут за копейки кому нужно. Может это тоже обсуждали в квартире миндича …
+
+15
Abramon
Abramon
27 июля 2025, 13:02
#
Вангую попередні власники набрали кредитів в Ощаду і Укргазу оголосили себе банкрутами, а ТРЦ просто не встигли переоформити на інших підставних юросіб та хотіли по старій схемі нічого не платити поїхавши за бугор. Розповідаючи, які вони «успєшні»!
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