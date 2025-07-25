За первое полугодие 2025 года группа компаний FAVBET перечислила в государственный бюджет Украины 4,37 млрд гривен налоговых платежей.
FAVBET заплатил 4,37 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года
Для сравнения, за аналогичный период 2024 года налоговые отчисления составили 3,08 млрд. Таким образом, сумма уплаченных налогов в 2025 году значительно выросла — более чем на 40%, что свидетельствует о стабильном увеличении налогового вклада компании в бюджет Украины.
За весь 2024 год налоговые поступления от группы составили 6,75 млрд гривен.
«Мы видим, как меняется игорная индустрия: совершенствуются подходы к ответственной игре, трансформируются форматы маркетинга, развивается активная коммуникация с международными компаниями. Своевременная, безусловная и полная уплата налогов — это аксиома и незыблемое правило ведения бизнеса», — отмечают в группе компаний и акцентируют внимание на том, что при этом наблюдается общая тенденция к снижению рынка и объёмов депозитов.
Группа компаний ведёт прозрачный бизнес в соответствии с действующим законодательством Украины и готова к полному сотрудничеству с контролирующими органами в случае соответствующих запросов.
«Все налоговые обязательства исполняются нами своевременно и в полном объёме, что подтверждается официальными документами и отчетами налоговых органов. Мы открыты к любым проверкам и считаем подобные обвинения попыткой необоснованного давления», — заявили в группе компаний.
По состоянию на июль 2025 года FAVBET передал более 730 млн гривен на помощь армии.
Также бизнес остаётся активным участником инициатив в сфере социальной ответственности. С 2023 года FAVBET является генеральным партнёром комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости.
В течение 2024 года в рамках проекта был утверждён государственный стандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, а также открыт специализированный центр.
В 2025 году FAVBET поддержал программу международного обмена опытом для украинских экспертов по ответственной игре и противодействию игровой зависимости, инициированную ОО «Центр ответственной игры».
«Развитие игорного рынка должно идти рука об руку с усилением стандартов защиты игроков со стороны операторов и государства. Это подход, который успешно применяется в мире и который мы стремимся сделать привычным и в Украине», — говорят в FAVBET.
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