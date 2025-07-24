В Киеве стартовала промо-акция от Finance.ua: отсканируй QR-код и сэкономь 1000 грн на автогражданке!

Этим летом на улицах столицы появились промоутеры в ярких костюмах с большими QR-кодами, которые стали частью масштабной акции от Finance.ua .

Акция проходит на наиболее популярных локациях Киева, в частности на Крещатике, Майдане Независимости, Подоле, а также возле ТРЦ Lavina и Gulliver.

Каждый, кто встретит промоутера с QR-кодом и отсканирует его, получит скидку 1000 грн на обязательное автострахование — автогражданку. Промокод действует на покупку полиса через сервис Finance.ua. Все быстро, удобно и с выгодой.

«Наша цель — не просто напомнить водителям о важности автострахования, но и сделать его более доступным. Мы решили сделать это креативно, с юмором и пользой», — рассказывают в Finance.ua.

Встретив на улице голубого промоутера с QR-кодом — не сомневайтесь, сканируйте и забирайте свою скидку на автогражданку от Finance.ua! Промо-акция действует до 28 июля 2025 года.

Не в Киеве, но хотите выгодно оформить автогражданку?

Finance.ua не забывает и о своих клиентах из других городов Украины. Переходите на страницу акции, на которой, заполнив форму, можно получить промокод на скидку на автогражданку.

Официальные условия акции доступны по ссылке:Условия акции Finance.ua