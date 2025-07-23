Суд обязал рф выплатить почти 500 миллионов гривен убытков пяти украинским банкам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл второй иск у россии по убыткам в результате российской агрессии для банков, выводимых с рынка. Об этом сообщает ФГВФЛ .

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Отмечается, что 17 июля Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования Фонда к стране-агрессору на общую сумму 498,5 млн грн. Это групповой иск, в котором объединены пять банков: Грин Банк, Эрде Банк, Укргазпромбанк, Банк «Таврика» и Фортуна-Банк.

В Фонде напомнили, что активы этих банков, включая часть объектов недвижимости и кредитного портфеля, находились на территориях Донецкой и Луганской областей, оккупированных россией в 2014 году. В результате оккупации банки потеряли возможность распоряжаться этим имуществом.

В целом убытки банков от действий россии с 2014 года до начала полномасштабного вторжения Фонд предварительно оценивает в 84 млрд грн. За этим ущербом будут поданы иски. Полученные судебные решения в перспективе позволят поднять вопрос о взыскании убытков с россии на международной арене.

В настоящее время суды рассматривают еще два иска Фонда против россии: один на 651 млн грн по делу Промэкономбанка и групповой иск более чем на 920 млн грн по убыткам четырех других банков.