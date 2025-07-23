Украинский паспорт поднялся на 3 позиции в мировом рейтинге паспортов и занял 29 место. Общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, выросло до 147. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международную компанию Henley&Partners.

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Эксперты Henley & Partners проанализировали данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и других открытых источников. Согласно обновленному рейтингу, владельцы украинского паспорта могут без визы посещать 147 стран мира.

Лидеры рейтинга:

1 место — Сингапур: 193 страны без виз

2 место — Япония и Южная Корея: по 190 стран

3 место — Финляндия,Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания: по 189 стран.

Рядом с Украиной в рейтинге расположились Гренада (также 29 место), Доминика и Сент-Люсия.

Афганистан замыкает рейтинг, занимая 99 место. Паспорт этой страны позволяет безвизово посетить только 25 государств, что делает его самым слабым в мире.

Отмечается, что еще в январе 2024 года Украина занимала 32-е место и имела безвизовый доступ в 148 стран. Несмотря на незначительное сокращение количества безвизовых направлений, общая позиция в рейтинге улучшилась.

Отметим, что рейтинг Henley Passport Index обновляется ежемесячно и отслеживает паспортную силу с 2006 года.