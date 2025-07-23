Украинский паспорт поднялся на 3 позиции в мировом рейтинге паспортов и занял 29 место. Общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, выросло до 147. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международную компанию Henley&Partners.
Украинский паспорт поднялся на 3 позиции в мировом рейтинге
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Эксперты Henley & Partners проанализировали данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и других открытых источников. Согласно обновленному рейтингу, владельцы украинского паспорта могут без визы посещать 147 стран мира.
Лидеры рейтинга:
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1 место — Сингапур: 193 страны без виз
- 2 место — Япония и Южная Корея: по 190 стран
- 3 место — Финляндия,Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания: по 189 стран.
Рядом с Украиной в рейтинге расположились Гренада (также 29 место), Доминика и Сент-Люсия.
Афганистан замыкает рейтинг, занимая 99 место. Паспорт этой страны позволяет безвизово посетить только 25 государств, что делает его самым слабым в мире.
Отмечается, что еще в январе 2024 года Украина занимала 32-е место и имела безвизовый доступ в 148 стран. Несмотря на незначительное сокращение количества безвизовых направлений, общая позиция в рейтинге улучшилась.
Отметим, что рейтинг Henley Passport Index обновляется ежемесячно и отслеживает паспортную силу с 2006 года.
Комментарии - 3
«Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу паспортів та посів 29 місце.»
«Афганістан замикає рейтинг, посідаючи 99-те місце. Паспорт цієї країни дає змогу безвізово відвідати лише 25 держав, що робить його найслабшим у світі.»
СУПЕР! Тільки з Афганістана виїхати можуть всі хто захоче, а в Україні вибірково, при чому навіть якщо в людей законодавчі підстави є - теж взагалі нічого не гарантує, бо прикордонник з автоматом Калашникова сам собі президент))
А взагалі, новини про безвіз як мінімум для частини населення України — виглядають як якийсь мем))