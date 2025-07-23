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23 июля 2025, 17:51 Читати українською

Более 3500 веб-сайтов были заражены скриптами для скрытого майнинга криптовалюты Monero

Исследователи из компании по кибербезопасности c/side обнаружили масштабную кампанию, в рамках которой более 3500 веб-сайтов были заражены скриптами для скрытого майнинга криптовалюты Monero. Об этом пишет ForkLog.

Исследователи из компании по кибербезопасности c/side обнаружили масштабную кампанию, в рамках которой более 3500 веб-сайтов были заражены скриптами для скрытого майнинга криптовалюты Monero.

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Принцип работы и основная угроза

Сейчас вредоносное программное обеспечение не ворует криптовалюту непосредственно из кошельков посетителей сайтов. Оно использует вычислительные мощности их компьютеров для добычи Monero в пользу злоумышленников. Главная угроза, по словам экспертов, направлена на владельцев серверов и веб-приложений, которые становятся источником скрытой прибыли для хакеров.

По данным исследователей, злоумышленники, вероятно, имеют доступ к тысячам взломанных сайтов на WordPress и интернет-магазинов, которые ранее использовались для похищения данных платежных карт.

«Имплантация майнера была тривиальной задачей, они просто добавили еще один скрипт для загрузки скрытого кода, используя существующий доступ», — отметили исследователи.

Незаметная технология

Особенностью этой кампании является ее высокий уровень незаметности. Скрипты не вызывают значительного скачка нагрузки на процессор (CPU). Вместо этого они работают через технологию WebAssembly с ограничением мощности, а коммуникацию с серверами хакеров осуществляют через WebSocket. Это позволяет им оставаться необнаруженными для традиционных методов защиты, маскируясь под обычный браузерный трафик.

Что известно о криптовалюте Monero

Monero (XMR) — это криптовалюта, главной целью которой является максимальная конфиденциальность и анонимность финансовых транзакций. Если в блокчейне Bitcoin можно отследить движение средств от одного адреса к другому, то Monero создана, чтобы сделать такой анализ практически невозможным.

Эта криптовалюта ставит приватность на первое место, но эта ее ценность и является главной проблемой, поскольку регуляторы и централизованные биржи считают, что ее используют только для преступной деятельности.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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