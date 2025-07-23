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23 июля 2025, 11:36 Читати українською

Лучший отзыв июня: как полученные на карту собственные деньги становятся кредитными

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв июня. Ним стала клиент Ощадбанка под ником MariannaKiew. Она столкнулась с ситуацией, которую сама назвала «циничным навязыванием кредита обманным путем».

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв июня.
Фото: depositphotos

По ее словам, она получила на карту ожидаемый перевод, отразившийся в мобильном приложении банка, и сразу начала пользоваться этими деньгами. Но впоследствии оказалось, что на самом деле средства не были зачислены, а тратились кредитные.

«…случайно зашли в приложение и увидели, что у нас какой-то кредит, которого мы никогда не брали, и долг! На горячей линии банка сотрудник сообщил, что деньги перевода еще не зачислены и поэтому оформлен кредит. Хотелось бы узнать, как это может быть, что деньги пришли и отображаются на карте, но банк говорит, что они еще не зачислены?» — возмущается клиент.

В Ощадбанке по запросу «Минфина» сообщили, что подобные ситуации возможны, в соответствии с особенностями переводов и правил международных платежных систем. Однако отметили, что клиент при этом не несет никаких финансовых потерь.

«Согласно договору комплексного банковского обслуживания Ощадбанка (п. 6.2.), в случае возникновения несанкционированного овердрафта, плата за пользование им наступает только на шестой день после его возникновения. Соответственно, ни о каком навязывании кредита речь идти не может», — прокомментировали в Ощадбанке.

В финучреждении также выразили готовность идти навстречу клиенту и предлагают, в случае возникновения дополнительных вопросов, обращаться в банк.

Как ситуацию комментируют юристы

Несмотря на уверения финучреждения в правомерности своих действий, юристы в этой ситуации прослеживают признаки нарушения. По словам Ильи Колесника из ЮК «Приходько и партнеры», речь идет, в частности, о ненадлежащем информировании о состоянии счета.

«Если на счете клиента отразилась сумма, которая по факту не была зачислена, но она выглядела как доступная для пользования (например, „доступный остаток“ включал неподтвержденную сумму), это может: вводить клиента в заблуждение; противоречить стандартам информирования; потенциально быть технической ошибкой банка, которая, однако, не снимает с него ответственности перед клиентом», — объясняет Илья Колесник.

Кроме того, он усматривает признаки навязывания кредита. Ведь если клиент воспользовался суммой, которой не было на счету, и банк после этого списал деньги, как кредит, без отдельного согласия клиента, это может квалифицироваться, как навязывание финансовой услуги. Это, по словам юриста практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры», прямо запрещено законом.

Для разрешения ситуации он рекомендует клиенту обратиться в банк с письменной претензией: требовать объяснения его действий и на основании каких документов они были совершены.

Если ответ банка не удовлетворяет, следует писать жалобы в НБУ, Госпродпотребслужбу и финансовому омбудсмену. В конце концов, юрист обращает внимание, что клиент имеет право на обжалование таких шагов банка с перспективой положительного решения вопроса в судебном или внесудебном порядке.

Конечно, всегда лучше играть на опережение и застраховать себя от попадания в подобные ситуации. А для этого Илья Колесников советует:

  • Всегда проверять источник зачисления средств: даже если деньги «на карте», желательно подождать, пока они не станут «подтвержденными» (особенно это касается SWIFT, SEPA или межбанковских переводов).
  • Уточнять в банке назначение каждой подозрительной суммы, особенно если не ожидали поступлений.
  • Запретить автоматическое открытие кредитного лимита — это можно сделать в письменном виде или через приложение, в зависимости от банка.
  • Регулярно проверять выписки со счета и истории транзакций (особенно в случаях, когда суммы зачисляются «частями» или с задержками).
Источник: Минфин
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