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21 июля 2025, 16:47 Читати українською

В Польше нашли новое нефтегазовое месторождение: самое большое в стране

На северо-западе Польши, в Балтийском море, открыто новое месторождение нефти и природного газа, которое компания-оператор Central European Petroleum (CEP) называет крупнейшим в истории страны. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает Business Insider Polska.

На северо-западе Польши, в Балтийском море, открыто новое месторождение нефти и природного газа, которое компания-оператор Central European Petroleum (CEP) называет крупнейшим в истории страны.

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Масштабы месторождения

Скважина под названием Wolin East 1 (WE1), расположенная в 6 км от города Свиноуйсьце, подтвердила наличие значительных запасов. Первоначальные промышленные оценки свидетельствуют о наличии 22 млн тонн сырой нефти и 5 млрд кубометров природного газа.

В то же время, по предварительным оценкам Центра энергетической политики, общий потенциал месторождения может быть еще больше и достигать более 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа.

«Исторический момент» для энергетики

Это открытие может существенно укрепить энергетическую безопасность Польши и уменьшить ее зависимость от импорта энергоресурсов.

Главный геолог Польши Кшиштоф Галош также подтвердил, что это открытие способно существенно укрепить энергетическую независимость страны. Сейчас компания должна завершить подготовку геологической документации и получить разрешения для начала промышленной добычи.

Энергетическая независимость Польши: отказ от российских ресурсов

Открытие собственного крупного месторождения нефти и газа является для Польши стратегически важным шагом в ее многолетней политике, направленной на достижение полной энергетической независимости, прежде всего от России. В течение последнего десятилетия Варшава последовательно реализовывала эту стратегию:

  • Строительство LNG-терминала: В городе Свиноуйсьце (рядом с которым и обнаружили новое месторождение) был построен терминал для приема сжиженного природного газа (LNG) из Катара, США и других стран.
  • Газопровод Baltic Pipe: был проложен газопровод, соединивший Польшу с норвежским шельфом через Данию, что обеспечило прямой доступ к нероссийскому газу.
  • Отказ от долгосрочных контрактов с «Газпромом»: Еще до полномасштабного вторжения Польша заявила, что не будет продлевать долгосрочный контракт на поставку российского газа, который истекал в 2022 году.

Таким образом, разработка собственных значительных месторождений является логическим завершением этой политики, позволяющей не только диверсифицировать импорт, но и увеличить собственное производство.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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