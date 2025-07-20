Профессиональные аналитики советуют отказаться от SOL и ADA — XYZVerse и Pi Network перспективней

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июля 2025, 9:00 Читати українською

Профессиональные аналитики советуют отказаться от SOL и ADA — XYZVerse и Pi Network перспективней

Некоторые аналитики советуют инвесторам пересмотреть популярные криптовалюты, такие как Solana и Cardano. Они полагают, что новые проекты, такие как XYZVerse и Pi Network, могут иметь огромный потенциал роста. С прогнозами роста до 20 000%, эти менее известные платформы могут стать следующей большой возможностью на рынке криптовалют.

Некоторые аналитики советуют инвесторам пересмотреть популярные криптовалюты, такие как Solana и Cardano.

Прогноз цены XYZVerse ($XYZ): возможен ли 30-кратный скачок?

XYZVerse вышла на рынок мем-монет в то время, когда токены, созданные сообществом, продолжают доминировать в спекулятивной торговле. Рост мем-монет, таких как PEPE, Dogwifhat и Bonk, доказывает, что сильный брендинг, вирусный маркетинг и вовлеченность сообщества могут привести к огромным прибылям.

Общее настроение рынка также играет ключевую роль в потенциале XYZVerse. Поскольку сезон альткоинов вот-вот начнется, мем-монеты с низкой капитализацией вызывают повышенный интерес инвесторов. Учитывая, что XYZVerse все еще находится в предпродаже, он может выиграть от этой волны, если обеспечит стратегическое листинг на биржах и поддержит ажиотаж в сообществе после запуска.

Ключевые преимущества XYZVerse на текущем рынке:

  • Сильный брендинг благодаря партнерству со спортивными организациями и инфлюенсерами, расширяющий его привлекательность

  • Дефляционный механизм (сжигание 17,13% токенов) для снижения давления предложения

  • Распределение ликвидности (15%) для поддержки стабильности после запуска

  • Стимулы для сообщества (10%), способствующие вовлечению и удержанию

Прогноз цены $XYZ

  • Текущая цена предпродажи: 0,003333

  • Прогнозируемая цель после предпродажи: 0,10 (согласно оценкам проекта)

  • Потенциальный ATH (первые 1−2 недели после запуска): 0,15 — 0,25 (если спрос резко возрастет и листинг вызовет FOMO)

  • Долгосрочный потенциал (6−12 месяцев): $0,20 — $0,40 (если проект заключит крупные партнерства и будет листинг)

Изображение выглядит как чек, линия, График, числоСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Купите $XYZ рано, чтобы увеличить его прибыльность

Реалистичные ожидания: достигнет ли XYZ 0,10 доллара?

30-кратный скачок от предпродажной цены до 0,10 доллара возможен, но зависит от следующих факторов:

  • Сильные листинги на биржах — если XYZVerse появится на крупных CEX-платформах, таких как KuCoin,OKX или Binance, его цена может взлететь в день запуска.

  • Устойчивый рост сообщества — мем-монеты нуждаются в вирусной динамике. Если XYZVerse реализует свои партнерские отношения со спортивными инфлюенсерами, это может привести к массовому вовлечению социальных сетей.

  • Рыночные условия — если биткойн и альткойны останутся в бычьем тренде, спекулятивные активы, такие как XYZVerse, как правило, выигрывают.

Возможен ли рост $XYZ?

XYZVerse имеет все составляющие для успешного запуска, но его долгосрочный успех зависит от реализации. Если команда обеспечит эффективный маркетинг, листинг на известных биржах и реальное вовлечение сообщества, цель в 0,10 доллара, что составляет около 3000% от текущей цены, может быть достижима.

Инвестируйте в $XYZ до его роста

SOL от Solana: быстрый претендент в мире криптовалют

Solana производит фурор благодаря своему фокусу на скорости и масштабируемости. Это блокчейн-платформа, поддерживающая децентрализованные приложения, которая стоит в одном ряду с такими гигантами, как Ethereum и Cardano. Особенность Solana заключается в ее дизайне, нацеленном на ускорение транзакций и гибкость для разработчиков. Она поддерживает несколько языков программирования, что делает ее доступной для широкого спектра проектов. В центре этой экосистемы находится SOL, собственная монета Solana. SOL облегчает транзакции, запускает пользовательские программы и вознаграждает тех, кто поддерживает сеть.

На текущем рынке SOL привлекает внимание многих. В отличие от некоторых платформ, Solana не использует шардинг или решения второго уровня для масштабирования. Вместо этого она стремится к созданию высокопроизводительной сети, которая может размещать продукты и услуги с высокой активностью. Такой подход может быть привлекательным для разработчиков и инвесторов, которые ищут быстрые и эффективные платформы. С растущим спросом на масштабируемые решения в криптовалютной сфере, SOL выделяется как многообещающий вариант. По сравнению с другими монетами, скорость и потенциал SOL для высокой активности делают его сильным конкурентом в условиях меняющихся рыночных тенденций.

Встречайте ADA: устойчивая криптовалюта, стремящаяся обогнать Ethereum

Cardano производит фурор в мире криптовалют благодаря своей собственной монете ADA. Cardano — это блокчейн-платформа, разработанная с учетом гибкости, устойчивости и масштабируемости, которая поддерживает смарт-контракты. Это означает, что разработчики могут создавать децентрализованные финансовые приложения, криптовалютные токены и даже игры. ADA, как и ETH от Ethereum, позволяет пользователям хранить ценности, осуществлять платежи и делать ставки в сети. Но что отличает Cardano, так это его стремление быть экологически чистым.

В отличие от энергоемких блокчейнов, Cardano использует механизм доказательства доли владения Ouroboros, что делает его более энергоэффективным. Его инновационная двухслойная архитектура отделяет транзакции от вычислений смарт-контрактов, увеличивая его потенциал до миллиона транзакций в секунду. Эта масштабируемость может сделать ADA сильным конкурентом других крупных криптовалют. С введением собственных токенов Cardano взаимодействие со смарт-контрактами стало более безопасным и экономичным. На текущем рынке, где ключевыми факторами являются устойчивость и скорость, ADA выглядит все более привлекательной. По мере развития технологии блокчейн экологичный подход и технические достижения Cardano могут дать ему преимущество над другими проектами, такими как Ethereum.

Заключение

Хотя SOL и ADA являются сильными проектами, XYZVerse и Pi Network предлагают уникальные возможности с потенциалом роста, сочетая спорт, мем-культуру и рост, основанный на сообществе, в этом бычьем рынке.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse

Источник: Минфин
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами