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18 июля 2025, 15:36 Читати українською

Институциональный прорыв и зрелость рынка: Результаты криптоиндустрии в первом полугодии года

Binance Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance, представило отчет за первое полугодие 2025 года. В документе подведены итоги ключевых рыночных тенденций, макроэкономической ситуации, технологического прогресса и изменений в регуляторной среде, формирующих современную криптоэкосистему.

Binance Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance, представило отчет за первое полугодие 2025 года.
Фото: pixabay.com

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Рыночная динамика: волатильность и восстановление

После впечатляющего роста на 96,2% в 2024 году, совокупная капитализация крипторынка в первой половине 2025 года выросла всего на 1,99%. В первом квартале рынок просел на 18,61% из-за геополитической нестабильности и введения торговых тарифов, однако во втором квартале вырос на 25,32%.

На фоне замедления экономики США и неожиданного роста ВВП Китая (5,4%) наблюдался приток ликвидности: совокупная денежная масса США, Китая, ЕС и Японии выросла на 5,5 трлн долларов — рекордное полугодовое значение за последние четыре года. Торговая напряженность между США и Китаем достигла пика (тарифы до 145%), но впоследствии начала спадать.

В этом контексте биткоин не проявил себя как «защитный актив», а вел себя как высоко-бета-волатильный инструмент, обеспечив при этом доходность +13% с начала года, обогнав большинство традиционных фондовых индексов.

Биткоин: институциональный драйвер и эволюция экосистемы

BTC удерживает рыночную капитализацию свыше $2 трлн и доминирование на уровне 65,1% - рекорд за последние четыре года. Широкое внедрение спотовых ETF усилило институциональный спрос, а на балансах более 140 компаний сохраняется уже 848,1 тыс. BTC. Активно развиваются L2-решения и BTCFi, несмотря на понижение активности в основной сети.

Layer 1: рост, оптимизация и специализация

  • Ethereum сохраняет лидерство благодаря обновлению Pectra, доверию со стороны институтов и высокой активности разработчиков.
  • Solana укрепила позиции перед запуском Firedancer.
  • BNB Chain установил рекорды по активности на DEX и внедрил решения для мемкоинов, RWA и AI.
  • Avalanche, Sui, Tron, TON продвинулись в корпоративных подсетях, DeFi и стратегических интеграциях.

Layer 2: фаза зрелости и конкуренция

Рынок L2 показывает признаки насыщения. Optimistic rollups (Base, Arbitrum) остаются лидерами, в то время как ZK-rollups достигли технологического прогресса, но отстают по объему заблокированных активов (TVL). Ethereum продолжает масштабироваться через Fusaka и PeerDAS, но проблема децентрализации sequencer'ов остается открытой.

DeFi: рост через институционализацию

TVL стабилизировался на уровне ~$151,5 млрд, количество активных пользователей выросло на 240% г/г, а доля DEX в спотовой торговле достигла рекордных 29%. Основные двигатели: RWA, рестейкинг (EigenLayer) и прогнозные рынки (Polymarket + X).

Стейблкоины: рекорды и прогресс в регулировании

Общая капитализация впервые превысила $250 млрд.

  • USDT сохранил лидерство ($153−156 млрд).
  • USDC удвоил предложение до ~$61,5 млрд и увеличил долю рынка до более чем 25%.
  • Объем транзакций достиг $7 трлн, лидеры — Tron, Ethereum, Solana.

Принятие закона GENIUS Act в США и вступление в силу регламента MiCA в ЕС усилили признание стейблкоинов как легитимного инструмента для расчетов и переводов.

Потребительский сегмент: культура, мемкоины и супераппы

Сектор B2C остается полигоном для новейших товаров и моделей поведения. DeFi интегрируется с необанкингом, кошельки становятся мультифункциональными супераппами, мемкоины и казуальные игры — драйверами привлечения. Простота и эмоциональный опыт — ключ к масштабированию.

DePIN, AI и DeFi: новая эра децентрализации

Развитие направлений DeFAI, DePIN, DePAI и DeSci демонстрирует слияние блокчейна, искусственного интеллекта и физической инфраструктуры. Это формирует цифровую экономику будущего — автономную, управляемую сообществами и интегрированную с реальным миром.

Макроэкономика и регуляторная карта

  • США активизировали про-крипто инициативы после инаугурации Трампа.
  • ЕС ужесточил контроль.
  • Азия разделилась: Гонконг стимулирует инновации, Сингапур усиливает регулирование.
  • Продвигаются инициативы по глобальной прозрачности налогообложения и гармонизации регуляторных норм.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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