«Дия» получит голосовое управление и генерацию документов благодаря ИИ

В скором времени «Дия» будет оснащена функциями голосового управления и возможностью генерации документов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на IT-конференции DOU Day 2025.

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По словам Федорова, Министерство цифровой трансформации скоро запустит бета-тестирование новой версии «Дия», где будет интегрирован искусственный интеллект. На первом этапе ИИ встроят в портал «Дия», что позволит пользователям взаимодействовать с сервисами посредством голосовых запросов.

Новые возможности для пользователей

ИИ-агент сможет не только отвечать на вопросы, например «как найти ближайший ЦНАП?» или «какие справки нужны для выезда за границу?», но и выполнять более сложные действия, включая генерацию и отправку документов по запросу пользователя.

«По сути, вы скажете: „А отправь мне, пожалуйста, мою справку о доходах за последние несколько лет“. И тебе автоматически генерируется этот документ и отправляется», — привел пример Федоров.

Кроме этого, интеграция ИИ значительно упростит получение таких услуг, как «есть Восстановление», которая в настоящее время достаточно сложна в реализации.

«Вы заходите и говорите: „У меня попала ракета в дом, мне нужно получить услугу“. Он сразу понимает, пишет „отправьте несколько фото“, ведет вас по флоу. Вы отправляете фото, автоматом отправляется заявка в комиссию, генерируется заявка, то есть все происходит дальше автоматом», — объяснил Федоров.

Будущие перспективы

Он добавил, что это только первый шаг в цифровизации государства на основе искусственного интеллекта. В будущем, по итогам интеграции и работы ИИ-модели в «Дие», не исключено, что искусственному интеллекту будет поручено даже генерацию нормативно-правовых актов для правительства.