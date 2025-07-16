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16 июля 2025, 14:34 Читати українською

Украинцы меньше заправляются: Продажа топлива на АЗС за полгода упала на 7%

В первом полугодии 2025 года продажа топлива (бензин, дизель, автогаз) на заправочных станциях составила 3,62 млрд литров, что почти на 7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы Украины, сообщает enkorr.

В первом полугодии 2025 года продажа топлива (бензин, дизель, автогаз) на заправочных станциях составила 3,62 млрд литров, что почти на 7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Фото: pixabay.com

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В то же время суммарная стоимость реализуемого топлива почти не изменилась и составляет 182,9 млрд грн.

Пока самым удачным месяцем по реализации был июнь. В прошлом месяце, согласно данным РРО, было продано 646,5 млн литров топлива, что на 1% больше, чем в мае. В то же время, стоимость выросла на 3%, до 32,5 млрд грн.

По сравнению с предыдущим годом снижение продаж наблюдалось в каждой области. Худшая ситуация в Одесской: -18% (214,1 млн литров). В Херсонской и Кировоградской областях объемы снизились на 16% и 15%, до 9,6 млн литров и 78,8 млн. литров соответственно.

Классически лидером по реализации горючего была Киевская область (785,7 млн литров, -1%), которая одна продала больше, чем суммарно Днепропетровская (308,6 млн литров, -10%) и Львовская (289,7 млн литров, -4%), занявшие второе и третье места по объемам РРО.

В Киеве продажи горючего по сравнению с первым полугодием 2024 года не изменились и составили 379,5 млн литров, а выручка увеличилась на 8% (19,8 млрд грн). А вот в месячной динамике в июне объемы уменьшились по сравнению с маем на 4%, к самым маленьким с марта этого года 64 млн литров.

Объемы реализованного горючего на АЗС в I полугодии 2024−2025 гг., млн литров:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Exba
Exba
16 июля 2025, 14:45
#
Не паникуйте, это народ на теслы пересаживается).
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 июля 2025, 14:59
#
А может народ научился покупать ворованныйй бензин и дизель у военных, ведь самое большое падение наблюдается именно в областях, где много военной техники:
— Донецкая -38%
— Одесская -18%
— Херсонская — 16%
— Кировоградская -15%
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