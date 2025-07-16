Французский ИИ-стартап Mistral представил аудиомодель Voxtral, что вдвое дешевле конкурентов

Французский ИИ-стартап Mistral представил свою первую аудиомодель с открытым кодом под названием Voxtral. Новый продукт бросает вызов закрытым системам от таких гигантов, как OpenAI, ElevenLabs и Google, предлагая бизнесу доступную альтернативу, которая стоит менее половины цены конкурентов. Об этом пишет издание TechCrunch.

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Возможности и версии Voxtral

Новая модель ориентирована на бизнес-пользователей. Она способна транскрибировать (преобразовывать аудио в текст) до 30 минут записи и понимать контекст до 40 минут аудио. Это позволяет не просто расшифровывать, но и задавать вопросы к аудиофайлу, создавать его краткое содержание (резюме) или выполнять действия в реальном времени. Сейчас Voxtral поддерживает восемь языков, в том числе английский, испанский, французский, немецкий и итальянский.

Mistral предлагает несколько версий модели:

Voxtral Small: большая модель на 24 млрд параметров для масштабного использования.

Voxtral Mini: Компактная модель на 3 млрд параметров для локального развертывания на устройствах.

Voxtral Mini Transcribe: Быстрый и дешевый API только для транскрибирования, который, по заявлениям компании, превосходит по производительности и стоимости известный сервис OpenAI Whisper.

Модель уже доступна для бесплатного тестирования через платформу Hugging Face и фирменный чат-бот Le Chat, а стоимость API-интеграции начинается от $0,001 за минуту.

Стратегия Mistral

Французский стартап, стоимость которого венчурные инвесторы оценили в $6,2 млрд, стремится стать независимым европейским лидером в сфере ИИ и конкурировать с разработчиками из США и Китая. Компания, которую поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, делает ставку на открытый исходный код для части своих моделей, в отличие от полностью закрытых систем OpenAI или Google.

«Открытые» и «закрытые» ИИ-модели: в чем разница

Современные большие языковые модели (LLM) делятся на два основных типа в зависимости от их доступности:

Закрытые модели: Это системы, разработанные крупными корпорациями (например, GPT-4 от OpenAI или Claude 3 от Anthropic). Их исходный код, архитектура и данные для обучения являются коммерческой тайной. Пользователи могут взаимодействовать с ними только через платные программные интерфейсы (API). Они предлагают высокую производительность и надежную поддержку, но ограничивают контроль и возможности настройки.

Открытые модели: Такие модели, как Voxtral от Mistral или Llama от Meta, публикуются с открытым исходным кодом и «весами» (математическим представлением «знаний» модели). Это позволяет любому разработчику или компании бесплатно загружать их, запускать на собственном оборудовании, модифицировать и глубоко настраивать под свои специфические потребности. Это обеспечивает большую гибкость, контроль над данными и более низкую стоимость, но требует большей технической экспертизы.

Стратегия Mistral заключается в том, чтобы предлагать как передовые закрытые модели для корпоративных клиентов, так и мощные открытые модели для сообщества разработчиков.