В Украине вырастет выплата после рождения ребенка до 50 тысяч

14 июля правительство утверждает проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Как изменится выплата

По его словам, закон предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. до 50 тыс. грн.

«Существенно увеличиваем выплаты женщинам, родившим ребенка, но не имеющим профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривен, а после принятия закона будет составлять 7 тысяч грн в месяц», — добавил он.

Кроме этого, предусматриваются ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну в качестве пособия по уходу к достижению ребенком одного года. Размер выплат в отдельности определит Правительство.

Как сообщил Шмыгаль, в настоящее время проводится программа «єЯслі». После того как ребенку исполнится один год, родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет.

«Если они выберут первый вариант, государство будет ежемесячно платить 8 тысяч грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша», — отметил премьер-министр.

Также сохраняется «Пакунок малюка» в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысячи гривен.