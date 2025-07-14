Государственный Укрэксимбанк и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали письмо о намерении подписать финансовое соглашение на сумму 100 миллионов евро. Средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине. Подписание состоялось на Международной конференции по восстановлению Украины (URC2025) в Риме. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщила пресс-служба банка.
Укрэксимбанк и ЕИБ договорились о €100 миллионах на кредитование бизнеса
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Направления финансирования
Программа направлена на улучшение доступа украинских предприятий, в частности МСБ и компаний со средним уровнем капитализации, к источникам долгосрочного финансирования на выгодных условиях. Средства могут быть использованы как на реализацию инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотного капитала.
Отдельный акцент будет сделан на «зеленом» финансировании. В рамках «Зеленой инициативы» ЕИБ клиенты Укрэксимбанка смогут получить средства на реализацию проектов в сферах возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и внедрения чистых инновационных технологий.
Цель и значение соглашения
Как отмечают в банке, эта инициатива будет способствовать устойчивому экономическому развитию Украины, ее интеграции в экономику ЕС и поможет украинским компаниям выходить на международные рынки.
«Благодаря доступу к долгосрочному финансированию компании смогут реализовывать экологически ориентированные проекты, модернизировать производства и уверенно интегрироваться в экономическое пространство ЕС», — отметил председатель правления Укрэксимбанка Виктор Пономаренко.
По данным НБУ на апрель 2025 года, Укрэксимбанк занимал третье место по размеру активов среди украинских банков.
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