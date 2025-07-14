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14 июля 2025, 9:35 Читати українською

В Украине на 60% выросла цена на гектар земли. Где самая дорогая земля

Несмотря на коронакризис и войну, средняя цена гектара земли в Украине выросла на 60%. Сейчас за один гектар в среднем платят 60,7 тысячи грн. Сейчас самая дорогая земля на Ивано-Франковщине, Львовщине и Киевщине. Об этом сообщает Опендатабот.

Несмотря на коронакризис и войну, средняя цена гектара земли в Украине выросла на 60%.
Фото: depositphotos

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Купля-продажа земли

339644 соглашения купли-продажи земли было заключено с момента открытия земельного рынка в Украине в июле 2021 года. В общей сложности продали более 636 тыс. га на 30,4 млрд грн.

При этом средняя стоимость одного гектара выросла на 60% — до 60,7 тысячи грн за гектар по состоянию на июнь 2025 года.

Что происходит на рынке земли

Первые месяцы после открытия рынка были достаточно активными. Так, в июле 2021 года было заключено более 2 тыс. сделок, а средняя цена за гектар достигала 95,7 тыс. грн. Медленно ажиотаж спадал: сделок увеличивалось, а средняя цена падала. Так, уже в декабре 2021 гектар стоил 33,7 тыс. грн.

С началом полномасштабной войны рынок практически остановился, только в мае 2022 года было заключено 323 соглашения. Возобновление началось летом, но объемы оставались низкими: до 4,6 тыс. сделок в месяц. Это было втрое меньше, чем в конце 2021-го.

В 2023 году рынок постепенно стабилизировался: ежемесячно составляли от 4 до 7 тыс. сделок. При этом росла и цена: с 39 тыс. грн/га в начале года до 42 тыс. грн/га в конце года.

В начале 2024 года рынок земли стал доступен также и для компаний — рынок оживился, впрочем, ожидаемого всплеска не произошло. Очевидно, это связано с ограничениями для компаний с иностранными собственниками на операции с украинской землей.

Так, к примеру, из топ-10 компаний в агросфере согласно Индексу Опендатабота 2025, у половины есть иностранные корни. Уже с марта количество сделок превышало 9 тыс. в месяц, а общая ежемесячная стоимость сделок — более 1 млрд грн. Цена за гектар в 2024 году колебалась в пределах 43−52 тыс. грн.

Если сравнить первое полугодие 2025 года и первый период функционирования рынка земли (июль-декабрь 2021-го), то количество сделок выросло на 13%, в то же время сумма сделок почти в три раза (с 2.85 млрд грн до 8.22 млрд грн).

Где самая дорогая земля

Сейчас самая дорогая земля в Ивано-Франковской области — в среднем, за один гектар покупатель выложит 126,6 тыс. грн. За ней следуют Львовщина из 118,3 тыс. грн/га, Киевщина — 89, 4 тыс. грн/га, Тернопольщина — 86,9 тыс. грн/га. Среди прифронтовых регионов по стоимости сельхозземли лидирует Днепропетровщина — там покупатели, в среднем, платят 73,9 тыс. грн/га.

Самые низкие цены на землю в прифронтовых регионах: Запорожская область — 38,3 тыс. грн/га, Херсонщина — 39,1 тыс. грн/га, Черниговщина — 41,1 тыс. грн/га, Николаевщина — 41,6 тыс. грн/га и Одесщина — 41,8 тыс. грн/га.

Где чаще всего покупают землю

В этом году активнее всего покупают земли на Полтавщине (5,4 тысячи соглашений), Винницкой (5,4 тыс.) и Киевщине (4,7 тысячи).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Три літри
Три літри
14 июля 2025, 9:42
#
Де бонв, його улюблена тема😎
+
+28
bosyak
bosyak
14 июля 2025, 9:46
#
В одній статті середня вартість 80 тис за га тут 60 тис грн га. Різниця в часі тиждень між статтями. Аналітика вона така :) А на справді держава не знає ціну купівлі продажу. Знає лише те що показують.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 июля 2025, 10:26
#
100%.
+
0
KValera
KValera
14 июля 2025, 11:11
#
Сама нижча вартість за га землі на окупованій території.
+
0
Abramon
Abramon
14 июля 2025, 11:38
#
«Нині найдорожча земля наразі на Івано-Франківщині, Львівщині та Київщині.» Івано-Франківщина та Львівщина ніколи не були аграрними регіонами через свій рельєф. Відомо ще зі школи всім — причина вартості гектару — це будівництво. Тобто «приплітають» до с/г землі ціну землі під будівництво, якій ще не змінили цільове призначення. Частково, але в меншій мірі це стосується і Київської області, особливо земель, які географічно близькі до Києва.
Стосовно вартості як вже зазначалось вище ніхто Вам не надасть цифри в повній мірі. Та й навадені цифри в статті - це «копійки» за які треба бути непритомним, щоб продати.
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