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14 июля 2025, 8:00 Читати українською

Мобилизированных ФОПов освободили от уплаты налогов

Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы. Вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (Закон № 4505-ІХ). Об этом говорится в сообщении ГНС.

Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы.
Фото: depositphotos

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Налоги, которые не будут уплачиваться:

  • налог на доходы физических лиц,
  • единый налог
  • военный сбор,
  • ЕСВ, если ФОП не имеет наемных работников.

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Что делать ФОП:

  • если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре — заявление подавать не нужно;
  • если данных в Реестре нет — можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

ГНС последовательно инициировала решение налоговых вопросов мобилизованных ФОП и ветеранов и создала в территориальных органах рабочие группы. Для удобства и возможности получить консультацию о новых нормах все «горячие линии» продолжают работать.

Как будет действовать освобождение

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию.

Если ФОП был исключен из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту — он будет обновлен автоматически.

Также мобилизованные физические лица — предприниматели/лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность/члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям, информация о которых имеется в Реестре, имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной.

Кроме того, за период мобилизации плательщика единого взноса или действия заключенного с таким лицом контракта начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации плательщика единого взноса.

Если у ФОП есть наемные работники — он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФОП может в течение 180 дней после демобилизации — без штрафов.

Отчетность по ЕСВ подается ФОП в течение 150 дней после демобилизации , также без штрафов и пени.

Если возникли нарушения до начала службы или во время нее (несвоевременная уплата или отчетность) — ФОП освобождается от ответственности, если исполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации:

  • отчетность — до 150 дней,
  • уплата — до 180 дней.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+90
Kharakternyk
Kharakternyk
14 июля 2025, 8:05
#
Чотири роки навіть не минуло:)
+
+45
Strain
Strain
14 июля 2025, 9:24
#
Просто изначально предполагалось когда тебя мобилизируют «по человечески» у тебя 1−3 месяца решить все вопросы.
А сейчас всех затаскивают в бусы и через день ты уже в учебке без суда и следствия. И там мало кого волнует что ты ФОП и что-то там должен платить. То есть закон принял не из-за особой любви в людям, а что бы закрыть очередную проблему бусификации.
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