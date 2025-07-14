Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы. Вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (Закон № 4505-ІХ). Об этом говорится в сообщении ГНС.
Мобилизированных ФОПов освободили от уплаты налогов
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Налоги, которые не будут уплачиваться:
- налог на доходы физических лиц,
- единый налог
- военный сбор,
- ЕСВ, если ФОП не имеет наемных работников.
Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Что делать ФОП:
- если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре — заявление подавать не нужно;
- если данных в Реестре нет — можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.
ГНС последовательно инициировала решение налоговых вопросов мобилизованных ФОП и ветеранов и создала в территориальных органах рабочие группы. Для удобства и возможности получить консультацию о новых нормах все «горячие линии» продолжают работать.
Как будет действовать освобождение
ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию.
Если ФОП был исключен из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту — он будет обновлен автоматически.
Также мобилизованные физические лица — предприниматели/лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность/члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям, информация о которых имеется в Реестре, имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной.
Кроме того, за период мобилизации плательщика единого взноса или действия заключенного с таким лицом контракта начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации плательщика единого взноса.
Если у ФОП есть наемные работники — он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФОП может в течение 180 дней после демобилизации — без штрафов.
Отчетность по ЕСВ подается ФОП в течение 150 дней после демобилизации , также без штрафов и пени.
Если возникли нарушения до начала службы или во время нее (несвоевременная уплата или отчетность) — ФОП освобождается от ответственности, если исполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации:
- отчетность — до 150 дней,
- уплата — до 180 дней.
Комментарии - 2
А сейчас всех затаскивают в бусы и через день ты уже в учебке без суда и следствия. И там мало кого волнует что ты ФОП и что-то там должен платить. То есть закон принял не из-за особой любви в людям, а что бы закрыть очередную проблему бусификации.