С начала года в общий фонд местных бюджетов поступило 245,9 млрд грн

За I полугодие 2025 года в общий фонд местных бюджетов поступило 245,9 млрд грн, что на 37,2 млрд грн больше чем за I полугодие 2024 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные доходы бюджета

Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за I полугодие 2025 были:

138,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц;

38,0 млрд грн — единый налог;

21,1 млрд грн — плата за землю;

16,4 млрд грн — акцизный налог;

15,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

5,6 млрд грн — налог на недвижимое имущество.

Наивысший прирост доходов общего фонда местных бюджетов к январю-июню 2024 года зафиксирован в таких областях: Киевская (+24,8%), Волынская (+23,7%), Житомирская (+22,8%), Хмельницкая (+22,2%), Черниговская (+21,8%) и Ровенская (+2,

Увеличение доходов в этих регионах связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы россией.

Соответственно, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности, в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

Благодаря быстрой адаптации к военному состоянию предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления за I полугодие 2025 удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 17,8% по сравнению с I полугодием 2024 года.

За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.