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8 июля 2025, 9:18 Читати українською

Apple судится с ЕС за штраф в 500 млн евро

Американская корпорация Apple подала апелляцию на решение Европейской комиссии оштрафовать ее на 500 млн евро ($587 млн) за нарушение правил конкуренции ЕС для крупных технологических компаний. Об этом пишет Reuters.

Американская корпорация Apple подала апелляцию на решение Европейской комиссии оштрафовать ее на 500 млн евро ($587 млн) за нарушение правил конкуренции ЕС для крупных технологических компаний.
Фото: reuters

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Что известно

В апреле исполнительный орган ЕС оштрафовал Apple за нарушение Акта цифровых рынков ЕС (DMA) по правилам, регулирующим коммуникацию разработчиков приложений со своими клиентами.

Apple утверждает, что Комиссия «указывает, как мы управляем нашим магазином, и навязывает бизнес-условия, которые запутывают разработчиков и вредят пользователям».

Апелляция сосредоточена на двух ключевых сферах: якобы принудительном распределении Комиссией предложений услуг на уровне и «незаконном» расширении определения в DMA «управление».

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Apple утверждает, что расширенное определение понятия «управление», предложенное исполнительной властью ЕС, теперь включает рекламные акции в приложениях и альтернативные платежные сервисы, а также требования по ссылкам на конкурирующие торговые площадки приложений, что, по мнению Apple, коренным образом меняет первоначальное намерение закона.

Сообщается, что это обращение состоялось после того, как 26 июня компания Apple объявила о внесении изменений в правила приложения App Store в ЕС, чтобы выполнить требования Европейской комиссии.

В настоящее время Комиссия оценивает, достаточны ли эти изменения для выполнения апрельского решения, и может прибегнуть к ежедневным штрафам, если они будут недостаточными.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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