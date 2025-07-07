Кабмин во время заседания 7 июля 2025 года утвердил Постановление, разрешающее комиссиям дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях активных боевых действий. Об этом говорится на сайте правительственного портала.
Правительство разрешило дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях боевых действий
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Что известно
Соответствующий механизм был разработан в Министерстве развития общин и территорий Украины. Он станет инструментом, который предоставит доступ к компенсациям для людей, потерявших свои дома в результате российской агрессии — в общинах, находящихся ежедневно под огнем.
Обследование уничтоженного жилья на территории активных боевых действий проводить сложно из-за ситуации безопасности. Комиссии, устанавливающие факты уничтожения жилья, часто не могли заехать, чтобы провести такой осмотр.
«Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут выехать на место, чтобы обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, позволяющий получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни», — подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Как будут проводить обследование
Дистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями. Они могут использовать все доступные инструменты дистанционного наблюдения, в частности:
- спутниковые снимки;
- материалы, полученные с помощью съемки с БПЛА;
- фото и видео, снятые на мобильный телефон владельцем жилья.
К снимкам, сделанным заявителями, выдвигаются четкие требования:
- фото должно быть цветным, четким и без дефектов;
- файл должен содержать дату и время съемки, геолокацию;
- должен быть зафиксирован земельный участок, на котором расположен разрушенный дом;
- общий и еще минимум 3 разных ракурса жилья, подтверждающих факт уничтожения;
- на снимках должны быть четко зафиксированы разрушенные конструкции, в частности, несущие стены, перекрытия, крыша;
- Фотографии должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески и другие ориентиры.
При необходимости можно подавать дополнительные подтверждения — акты ГСЧС, полиции, свидетельства очевидцев. Если материалов достаточно, комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это открывает путь к получению жилищного сертификата — документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе.
Введение механизма дистанционного обследования — это часть системной цифровизации процесса фиксации ущерба, нанесенного войной. На первом этапе он будет действовать в общинах, где продолжаются боевые действия.
В случае успешного внедрения механизм будет масштабирован на другие территории, в том числе и временно оккупированы.
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