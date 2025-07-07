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7 июля 2025, 16:18 Читати українською

Правительство разрешило дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях боевых действий

Кабмин во время заседания 7 июля 2025 года утвердил Постановление, разрешающее комиссиям дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях активных боевых действий. Об этом говорится на сайте правительственного портала.

Кабмин во время заседания 7 июля 2025 года утвердил Постановление, разрешающее комиссиям дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях активных боевых действий.
Фото: depositphotos

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Что известно

Соответствующий механизм был разработан в Министерстве развития общин и территорий Украины. Он станет инструментом, который предоставит доступ к компенсациям для людей, потерявших свои дома в результате российской агрессии — в общинах, находящихся ежедневно под огнем.

Обследование уничтоженного жилья на территории активных боевых действий проводить сложно из-за ситуации безопасности. Комиссии, устанавливающие факты уничтожения жилья, часто не могли заехать, чтобы провести такой осмотр.

«Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут выехать на место, чтобы обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, позволяющий получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни», — подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Как будут проводить обследование

Дистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями. Они могут использовать все доступные инструменты дистанционного наблюдения, в частности:

  • спутниковые снимки;
  • материалы, полученные с помощью съемки с БПЛА;
  • фото и видео, снятые на мобильный телефон владельцем жилья.

К снимкам, сделанным заявителями, выдвигаются четкие требования:

  • фото должно быть цветным, четким и без дефектов;
  • файл должен содержать дату и время съемки, геолокацию;
  • должен быть зафиксирован земельный участок, на котором расположен разрушенный дом;
  • общий и еще минимум 3 разных ракурса жилья, подтверждающих факт уничтожения;
  • на снимках должны быть четко зафиксированы разрушенные конструкции, в частности, несущие стены, перекрытия, крыша;
  • Фотографии должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески и другие ориентиры.

При необходимости можно подавать дополнительные подтверждения — акты ГСЧС, полиции, свидетельства очевидцев. Если материалов достаточно, комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это открывает путь к получению жилищного сертификата — документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе.

Введение механизма дистанционного обследования — это часть системной цифровизации процесса фиксации ущерба, нанесенного войной. На первом этапе он будет действовать в общинах, где продолжаются боевые действия.

В случае успешного внедрения механизм будет масштабирован на другие территории, в том числе и временно оккупированы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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