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7 июля 2025, 15:51 Читати українською

АРМА взыскало 11 млн гривен арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) взыскало 11 млн гривен. Это первые результаты от инвентаризации решений и арестованных активов с Офисом генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) взыскало 11 млн гривен.
Фото: depositphotos

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Что известно

В июне 2025 года во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора завершили инвентаризацию судебных постановлений и активов.

По результатам подписанного протокола инвентаризации определений и активов, были установлены факты отсутствия в Едином государственном реестре арестованных активов (ЕГРАА) части судебных решений и сведена информация о постановлении суда об отмене ареста, конфискации, специальной конфискации переданных АРМА активов и т. д.

Уже сегодня по одному из определений, которое не было должным образом оформлено и внесено в реестр арестованных активов ранее, списано 11 млн грн.

В АРМА отметили, что протокол инвентаризации определений и активов — это действенный механизм установления юридических и фактических реалий по управлению арестованными активами, который ставит точку в манипуляциях по поводу невозможности выполнения решений суда.

ЕГРАА, охватывающая имущество, на которое наложен арест в уголовных производствах, в настоящее время содержит более 404 тысяч записей. Более 90 тысяч из них — активы, переданные в управление АРМА.

Заметим, среди активов, управление которыми законодательно заблокировано, значительную часть составляют корпоративные права и арестованное имущество рф. Эти активы входят как в перечень не подлежащих исполнению (19 409 дел), так и в группу, в отношении которой продолжаются подготовительные мероприятия (33 135 дел).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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