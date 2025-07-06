Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу нефти на 548 тысяч баррелей в сутки

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и его союзники решили ускорить увеличение добычи нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам встречи.

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Что решили в ОПЕК

«Восемь стран-участниц (ОПЕК+ — ред.) введут корректировку добычи на уровне 548 тысяч баррелей в сутки в августе 2025 года», — говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман отметили, что этот шаг постепенного увеличения добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от изменения рыночных условий.

«Восемь стран ОПЕК+ также заявили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить процесс компенсации (за предварительное сокращение добычи — ред.)», — говорится в сообщении.

Среди прочего участники встречи договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения, в частности, рыночных условий.

Восемь стран встретятся 3 августа, чтобы определиться с уровнями добычи в сентябре.