Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июля 2025, 15:03 Читати українською

ChatGPT генерирует фишинговые ссылки: исследование выявило новую угрозу

Чат-бот ChatGPT может создавать серьезные риски для безопасности пользователей, предоставляя неправильные, а иногда и фишинговые URL-адреса на запросы об официальных сайтах крупных компаний. Эту уязвимость уже активно используют злоумышленники. Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Netcraft.

Чат-бот ChatGPT может создавать серьезные риски для безопасности пользователей, предоставляя неправильные, а иногда и фишинговые URL-адреса на запросы об официальных сайтах крупных компаний.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Треть ссылок являются неверными

Исследование показало, что тестируемая модель GPT-4.1 указывала правильные адреса сайтов известных брендов только в 66% случаев. Остальные 34% ссылок оказались некорректными. Из них 29% вели на неактивные или удаленные домены, а 5% — на сайты, не соответствующие запросу. В одном из случаев на запрос об официальном сайте банка Wells Fargo чат-бот предоставил ссылку на фишинговый сайт, имитирующий банк.

Как работает мошенническая схема

Руководитель направления угроз Netcraft Роб Данкан объяснил, что мошенники могут использовать эту слабость ИИ. Они проверяют, какие именно ошибочные URL генерирует модель, регистрируют эти свободные домены, а затем создают на них поддельные сайты для кражи данных пользователей, которые доверились ответу чат-бота.

Причина проблемы заключается в том, что большие языковые модели ориентируются на текстовые ассоциации и вероятность, а не на реальную проверку достоверности ссылок.

Рост рисков и более сложные атаки

Эксперты отмечают, что рост популярности ИИ-чатов как альтернативы традиционным поисковым системам только усиливает этот риск, ведь пользователи не всегда осознают, что ответы ИИ могут быть неточными.

Исследование также выявило более сложные схемы. Например, мошенники создали целую экосистему фейкового контента (репозитории на GitHub, инструкции, аккаунты в соцсетях) для того, чтобы убедить языковую модель в легитимности вредоносного программного кода для блокчейна Solana. В результате ИИ мог рекомендовать этот опасный ресурс своим пользователям. Netcraft призывает разработчиков срочно улучшить механизмы валидации URL-адресов в своих ИИ-моделях.

Почему это важно

Это исследование разоблачает фундаментальную слабость текущего поколения ИИ-моделей, которая становится все более опасной по мере их интеграции в нашу повседневную жизнь. Оно служит важным напоминанием, что чат-боты — это не поисковые системы. Поисковик предоставляет список источников, которые пользователь может самостоятельно оценить, тогда как чат-бот выдает один, часто безапелляционный, ответ, что создает ложное чувство безопасности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами