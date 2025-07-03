Деньги для агрессора: ЕС потратил больше на российские энергоресурсы, чем на помощь Украине

Несмотря на третий год полномасштабной войны россии против Украины, Евросоюз продолжает финансировать Москву, покупая ископаемое топливо. Это подвергает сомнению обещание ЕС полностью отказаться от российских энергоресурсов до 2027 года. Об этом сообщает Euroactiv.

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Несмотря на 17 пакетов санкций и многочисленные обещания прекратить зависимость от углеводородов, связанных с Кремлем, российские нефть, газ и сжиженный природный газ (СПГ) все еще поступают в экономику Европы.

Более того, блок импортирует даже уран, поскольку пять стран ЕС (Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария) до сих пор эксплуатируют ядерные реакторы ВВЭР российского производства.

Хотя эта зависимость частично обусловлена старой инфраструктурой, она также носит политический характер: Словакия и Венгрия — обе близкие к Москве — блокируют 18 пакет санкций ЕС, чтобы заставить Еврокомиссию пересмотреть свой план отказа от российского топлива до 2027 года.

Факты и цифры

В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива — это всего на 1% меньше, чем в прошлом году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году.

По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), доходы россии от сырой нефти упали лишь на 6% по сравнению с прошлым годом или примерно на 2,6 млрд евро. Это в значительной степени объясняется тем, что россия перешла на использование так называемого «теневого флота», чтобы обходить ограничения.

На третьем году вторжение 61% морского экспорта российской нефти — на сумму 83 млрд евро — было перемещено с помощью 558 таких судов.

Последнее предложение санкций Еврокомиссии предусматривает снижение предельной цены на перевозимую по морю российскую нефть до $45 за баррель и борьбу с «теневым флотом».

План отказа

Согласно своей дорожной карте REPowerEU, Еврокомиссия установила сроки прекращения энергетических связей с россией до 2027 года.

Новые газовые контракты не должны подписываться с начала 2026 года и даже краткосрочные соглашения должны закончиться к середине 2026 года. Долгосрочные соглашения, включающие нефть, газ и СПГ, должны быть полностью прекращены до 2027 года.

Существует исключение для стран ЕС, не имеющих выхода к морю и до сих пор связанных старыми контрактами на трубопроводы — у них будет время до конца 2027 года, чтобы выполнить эти требования. Брюссель планирует дальнейшие ограничения, направленные на российский уран и другие ядерные импорты.

Большинство российского трубопроводного газа уже было отключено, только линия «Турецкий поток» продолжает поставлять российский газ в блок, и ведутся переговоры по расширению его мощности.

Однако на практике, из-за «теневого флота», поток российского СПГ в ЕС остается стабильным.

Проблемы

Энергетическая безопасность часто рассматривается как «трилемма»: баланс между надежным снабжением, защитой окружающей среды и доступностью. Для стран ЕС, все еще зависящих от российского ископаемого топлива, стоимость является главной проблемой, и национальные взгляды сильно отличаются.

Венгрия и Словакия утверждают, что сохранение зависимости от российской энергии позволяет удерживать низкие цены. Германия, напротив, в значительной степени переориентировала свои поставки газа из россии на Норвегию, а Франция заключила 27-летнее соглашение на природный газ с Катаром. Что касается нефти, то лучшими вариантами для ЕС могут быть США и Ливия.

Данные показывают, что если ЕС удастся успешно найти альтернативных поставщиков и положить конец политическому тупику санкций, это может сократить доходы россии от экспорта ископаемого топлива на 51 млрд евро в год. Это снизило бы ее общие доходы примерно на 22%.