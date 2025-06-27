За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 0167 20 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 июня: 970 российских оккупантов и 87 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1016720 (+970) человек
- танков — 10969 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22896 (+4) ед
- артиллерийских систем — 29630 (+13) ед
- РСЗО — 1425 (+0) ед
- средства ПВО — 1188 (+0) ед
- самолетов — 416 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42240 (+87)
- крылатые ракеты — 3388 (+0)
- корабли / катера — 28 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53284 (+89) ед
- специальная техника — 3921 (+0)
Источник: Минфин
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