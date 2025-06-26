Сколько готовы тратить украинцы на жилье в 2025-м — опрос

Украинский маркетплейс проверенной недвижимости DIM .RIA провел опрос аудитории, в котором приняло участие более 1500 украинцев. Результаты показали, что в 2025 году средний бюджет на приобретение недвижимости снизился, тогда как арендаторы, напротив, готовы тратить больше.

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В 2025 году большинство украинцев продолжает жить в родных городах. Однако доля тех, кто переезжает в более безопасные регионы и за границу, выросла по сравнению с 2024 годом.

Две наиболее распространенные цели для покупки жилья среди опрошенных пользователей маркетплейса — изменить арендуемое жилье на собственное (42%) и изменить место жительства (33%).

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке. Также пользователи рассматривают частные дома от владельцев. Новостройки (как квартиры, так и дома) занимают третью и четвертую позиции по популярности. Меньше всего интереса вызывают смарт-квартиры.

Как изменился бюджет

Основная причина для поиска арендованного жилья — смена города или района проживания. Предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку: лидером являются квартиры на вторичке. Следующими из вариантов являются новостройки и смарт-квартиры.

Больше всего опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц. Однако значительная часть увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тысяч. грн. В то же время, 67% респондентов отмечают, что найти жилье в пределах желаемого бюджета сложно.

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье для покупки, на первый план выходят доступная цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения.