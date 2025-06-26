Сколько готовы тратить украинцы на жилье в 2025-м — опрос

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 июня 2025, 16:17 Читати українською

Сколько готовы тратить украинцы на жилье в 2025-м — опрос

Украинский маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA провел опрос аудитории, в котором приняло участие более 1500 украинцев. Результаты показали, что в 2025 году средний бюджет на приобретение недвижимости снизился, тогда как арендаторы, напротив, готовы тратить больше.

Украинский маркетплейс проверенной недвижимости DIM.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В 2025 году большинство украинцев продолжает жить в родных городах. Однако доля тех, кто переезжает в более безопасные регионы и за границу, выросла по сравнению с 2024 годом.

Две наиболее распространенные цели для покупки жилья среди опрошенных пользователей маркетплейса — изменить арендуемое жилье на собственное (42%) и изменить место жительства (33%).

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке. Также пользователи рассматривают частные дома от владельцев. Новостройки (как квартиры, так и дома) занимают третью и четвертую позиции по популярности. Меньше всего интереса вызывают смарт-квартиры.

Как изменился бюджет

Основная причина для поиска арендованного жилья — смена города или района проживания. Предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку: лидером являются квартиры на вторичке. Следующими из вариантов являются новостройки и смарт-квартиры.

Больше всего опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц. Однако значительная часть увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тысяч. грн. В то же время, 67% респондентов отмечают, что найти жилье в пределах желаемого бюджета сложно.

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье для покупки, на первый план выходят доступная цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Abramon
Abramon
26 июня 2025, 17:47
#
«Дорожай — не дорожай», а якщо купівельна спроможність низька, сильно не поторгуєш скворєшніками.
Іпотеки доступної немає, а котлованщина з переуступщиною має туманні перспективи.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами