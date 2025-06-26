Украина утвердила новые правила торговли электроэнергией с Молдовой

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала изменения в правила распределения межгосударственных связей с Молдовой на совместных аукционах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что известно

Отмечается, что между операторами систем передачи Украины и Молдовы НЭК «Укрэнерго» и ГП Moldelectrica заключен договор о распределении межзональной пропускной способности между торговыми зонами, который, в частности, предусматривает дополнительное распределение на внутрисуточных аукционах на базе аукционной платформы Укрэнерго.

Предусмотрено распределение доходов между Укрэнерго и Moldelectrica в соотношении 50% на 50%.

НКРЭКУ также согласовала обновленную структуру распределения межгосударственного пересечения с Молдовой: на годовой и месячный аукционы будут выставлять 35% максимально доступной в течение года способности пересечения, на суточный — 30% от величины максимально доступной пропускной способности в течение года/месяца.

На внутрисуточных аукционах будет выставляться 0% от максимально доступной пропускной способности.