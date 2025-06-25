єОселя: В 2025 году украинцы получили кредиты на общую сумму в 5,1 млрд грн

Всего за все время действия программы доступной ипотеки єОселя уже 17 618 украинцев получили кредиты на жилье более чем на 29,1 млрд грн. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Спрос на жилье

«В 2025 году владельцами отдельного жилья стали 2778 украинцев, которые получили кредиты на общую сумму в 5,1 млрд грн. В прошлом году Правительство сместило фокус программы на приобретение недвижимости на первичном рынке. В частности, за два квартала текущего года жилье на первичном рынке приобрели уже 1664 семьи, или почти 60% из общего количества заемщиков. Также за это время украинцы приобрели 225 домов», — отметил заместитель министра.

Кто может воспользоваться программой

Льготной ставкой в 3% могут воспользоваться такие категории граждан как военнослужащие и представители сектора безопасности, а также члены их семей, медики, педагоги и ученые.

Для всех остальных граждан без жилья, а также участников боевых действий, ветеранов и внутренне перемещенных лиц ставка ипотеки составляет 7%.

За прошедшую неделю выдано 167 кредитов на 302 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

62 военнослужащих и представителей сектора безопасности

7 медиков

13 педагогов

1 ученый

Кредиты под 7% получили:

59 украинцев без собственного жилья

18 ВПО

7 ветеранов

Где выдано больше кредитов

Больше кредитов выдано в Киевской области — 50, городе Киеве — 46, Львовской области — 10 и Ивано-Франковской области — 8.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 113 украинцев, из них на стадии строительства — 36 объектов, а также 54 кредита выдано на жилье на вторичном рынке.